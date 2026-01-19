UE pode responder às tarifas 'irracionais' dos EUA, afirma chanceler alemão

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou nesta segunda-feira, 19, que a União Europeia pode reagir às "tarifas irracionais dos Estados Unidos". "Não queremos essa escalada. Não queremos uma disputa comercial com os Estados Unidos", afirmou em coletiva de imprensa.

Segundo Merz, se a União Europeia for confrontada "com tarifas irracionais" pelo Estados Unidos, o bloco "é capaz de responder".

"Mas se formos confrontados com tarifas que consideramos irracionais, então somos capazes de responder", acrescentou. O chanceler disse que o assunto será discutido na cúpula da UE em Bruxelas na próxima quinta-feira, 22. Ele também disse que tentará se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, 21. Embaixadores dos 27 países-membros da União Europeia convocaram uma reunião de emergência no Chipre no domingo, 18, para discutir a imposição de tarifas progressivas dos Estados Unidos sobre mercadorias de oito países europeus como forma de pressionar por um acordo para comprar a Groenlândia, território autônomo e pertencente ao Reino da Dinamarca.