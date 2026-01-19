Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado

O presidente da ABIH-RJ, José Domingo Bouzon, destacou que o interior do estado tem muitas opções para os turistas, “de cidades na serra a praias paradisíacas, aliadas a muita cultura e gastronomia de alta qualidade. E os visitantes têm à disposição uma rede hoteleira muito diversificada, desde pousadas a resorts de padrão internacional”.

Entre as regiões mais procuradas estão Miguel Pereira (92,30%), Arraial do Cabo (91,10%), Angra dos Reis (90,10%), Paraty (83,50%), Armação dos Búzios (80,50%), Nova Friburgo (79,80%), Rio das Ostras (78,20%), Cabo Frio (77,80%), Macaé (75,30%), Petrópolis (74,40%), Barra do Piraí/Ipiabas (74,20%), Vassouras (74,10%), Valença/Conservatória (73,40%), Teresópolis (72,60%) e Itatiaia/Penedo (66,70%).

Para o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Gustavo Tutuca, esses números confirmam que a estratégia de fortalecer o turismo no interior está no caminho certo. “Temos investido fortemente na divulgação dos destinos do interior, mostrando que o Rio de Janeiro vai muito além da capital. Esses índices de ocupação mostram que o turista está respondendo positivamente, movimentando a economia local e gerando emprego e renda nas regiões turísticas”.

Segundo ele, o bom desempenho é reflexo direto do trabalho contínuo de promoção turística realizado pela Setur-RJ e pela TurisRio, que vem intensificando ações de divulgação dos destinos do interior, valorizando a diversidade de experiências oferecidas pelas regiões turísticas do estado.