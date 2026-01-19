Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado

Autor Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil ​
Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (19) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) sinaliza que o feriado em comemoração ao dia de São Sebastião, padroeiro da capital fluminense, está aquecendo a ocupação hoteleira no interior do estado, cuja ocupação média, no momento, é de 79,81%.

O presidente da ABIH-RJ, José Domingo Bouzon, destacou que o interior do estado tem muitas opções para os turistas, “de cidades na serra a praias paradisíacas, aliadas a muita cultura e gastronomia de alta qualidade. E os visitantes têm à disposição uma rede hoteleira muito diversificada, desde pousadas a resorts de padrão internacional”.

Entre as regiões mais procuradas estão Miguel Pereira (92,30%), Arraial do Cabo (91,10%), Angra dos Reis (90,10%), Paraty (83,50%), Armação dos Búzios (80,50%), Nova Friburgo (79,80%), Rio das Ostras (78,20%), Cabo Frio (77,80%), Macaé (75,30%), Petrópolis (74,40%), Barra do Piraí/Ipiabas (74,20%), Vassouras (74,10%), Valença/Conservatória (73,40%), Teresópolis (72,60%) e Itatiaia/Penedo (66,70%).

Para o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Gustavo Tutuca, esses números confirmam que a estratégia de fortalecer o turismo no interior está no caminho certo. “Temos investido fortemente na divulgação dos destinos do interior, mostrando que o Rio de Janeiro vai muito além da capital. Esses índices de ocupação mostram que o turista está respondendo positivamente, movimentando a economia local e gerando emprego e renda nas regiões turísticas”.

Segundo ele, o bom desempenho é reflexo direto do trabalho contínuo de promoção turística realizado pela Setur-RJ e pela TurisRio, que vem intensificando ações de divulgação dos destinos do interior, valorizando a diversidade de experiências oferecidas pelas regiões turísticas do estado. 

