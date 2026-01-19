Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anac discutirá mudanças na resolução sobre direitos dos passageiros, diz Faierstein

Tipo Notícia

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a agência prepara a revisão da Resolução nº 400, que trata dos direitos dos passageiros no transporte aéreo.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa para apresentação do balanço do setor de aviação civil. Segundo ele, a medida busca dar mais clareza às regras e "precisa enfrentar a indústria da judicialização".

De acordo com Faierstein, a proposta de alteração será apresentada e discutida nesta terça-feira, 20, às 15h, durante reunião deliberativa do conselho da Anac, com posterior abertura de consulta pública.

O diretor-presidente destacou que o elevado volume de ações judiciais no País afeta o ambiente regulatório e o interesse de empresas no mercado brasileiro. "Quando conversamos com companhias aéreas e perguntamos por que não vêm para o Brasil, um dos pontos citados é a alta judicialização", disse, acrescentando que o tema é recorrente em fóruns internacionais dos quais participa.

Segundo Faierstein, a revisão busca esclarecer pontos relacionados à assistência material aos passageiros, com alinhamento ao Código Brasileiro de Aeronáutica. Entre as previsões atualmente contempladas pela Resolução 400 estão direitos como alimentação, comunicação e hospedagem, a depender do tempo de atraso ou cancelamento do voo, além de reacomodação ou reembolso.

Além das mudanças regulatórias, a Anac também aposta em instrumentos para prevenção de conflitos. Faierstein citou o avanço das plataformas InfoVoo e Anac Passageiro, voltadas à ampliação da transparência e à solução administrativa de demandas. "A ideia é dar mais previsibilidade, reduzir disputas e fortalecer a relação entre passageiros, empresas e o regulador", afirmou.

