Ceará assina memorando para promover a economia azul; entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-08-2024: O acordo tem como foco a criação de um cluster de economia azul, impulsionando iniciativas nas áreas de turismo, esportes náuticos, biotecnologia, energias renováveis e proteção ambiental Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), assinou um Memorando de Entendimentos (MoU) para desenvolver ações que fomentem a economia azul, ou seja, o uso sustentável dos recursos proporcionados pelos oceanos. As iniciativas contarão com o apoio de instituições nacionais e internacionais, como o Fórum Oceano e o Instituto Winds for Future (W4F). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O documento foi assinado nesta quarta-feira, 30, em Oeiras, Portugal, durante o Bluetech Ocean Forum. A iniciativa conta ainda com o apoio da Câmara Brasil Portugal no Estado.