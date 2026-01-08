TikTok recebe 2ª autorização e assume hub de 5 data centers no Ce

Pecém, CE, BR 17.07.25 Foto aérea da ZPE, Zona de Processamento de Exportação (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (Dou) desta quinta-feira, 8, e permite a alteração da composição societária e da razão social da empresa ExportData Company I S.A., que passa a ser controlada integralmente pela BYTEDANCE PTE. LTD., sediada em Singapura. Decisão mantém projeto em ZPE A decisão do CZPE foi tomada durante a 2ª Reunião Extraordinária do conselho, realizada em 6 de janeiro, no âmbito do Processo Administrativo nº 14021.067329/2025-83. A autorização não altera o projeto aprovado nem o enquadramento da empresa no regime de Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Pela resolução, a Bytedance deverá apresentar, em até 90 dias, a documentação societária atualizada à Secretaria Executiva do CZPE, incluindo cartão do CNPJ e registros de transferência de ações.