Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPF questiona autorização dada pelo governo do Ceará para mega data center do TikTok

MPF questiona autorização dada pelo governo do Ceará para mega data center do TikTok

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Público Federal (MPF) está questionando a autorização concedida pelo governo do Ceará para a instalação do mega data center na cidade de Caucaia, no Complexo de Pecém. O futuro data center - maior do gênero no Brasil - será ocupado pelo TikTok e construído pela Omnia, empresa de data centers do grupo Patria Investimentos, em parceria com a Casa dos Ventos, empresa de energia renovável.

As empresas responsáveis pela construção e a big tech afirmam que "o empreendimento apresenta baixíssimo impacto hídrico", localiza-se em área industrial e tem licença de instalação (leia mais abaixo).

O negócio tem investimentos previstos na ordem de R$ 200 bilhões até 2035 e foi anunciado oficialmente pela direção do TikTok em um evento com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início deste mês.

De acordo com perícia realizada pelo MPF, o projeto teve falhas no processo de licenciamento. Segundo o laudo técnico da procuradoria, o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) apresentado para o licenciamento é insuficiente para avaliar a viabilidade do empreendimento, tendo em vista os níveis considerados elevados de consumo de energia e água.

"A magnitude do empreendimento examinado, caracterizado essencialmente por elevadíssima demanda energética para armazenamento e processamento de dados e consumo hídrico diário justifica a exigência de estudo prévio de impacto ambiental", descreveu a perícia. "Sem o cumprimento dessa formalidade, resta a conclusão lógica de que ao empreendimento não poderia ter sido emitida licença ambiental prévia, muito menos a licença de instalação."

O data center terá uma potência instalada de 300 MW e consumo de 88 m³ (88 mil litros) de água por dia, segundo apontado no laudo. Para fins de comparação, o volume de água requisitado pelo empreendimento seria suficiente para atender 570 pessoas por dia (cerca de 200 casas), tendo como base um consumo médio por pessoa de 154 litros, que é o calculado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades.

A perícia apontou também um fracionamento indevido do licenciamento ambiental, o que afeta a análise dos impactos acumulados do projeto, que será construído em etapas ao longo dos próximos anos, envolvendo uma infraestrutura com linha de transmissão de energia, subestação elétrica, geradores a diesel e seus sistemas de armazenamento de combustível, o sistema de resfriamento e estação de tratamento de esgoto.

Por fim, a perícia criticou ainda a "deficiência na participação pública e transparência do processo", citando a falta de audiências públicas. Diante desses apontamentos, o MPF requisitou que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) se manifeste sobre o processo, apresentando explicações ou corrigindo as falhas.

O MPF entrou no caso após receber denúncias de problemas no licenciamento de lideranças do povo indígena Anacé, que vive na região, em conjunto com organizações civis, entre elas o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec). Um dos principais temores é a falta de água na região.

O que dizem o Idec e o representante do povo Anacé

Para o Idec, a perícia técnica do MPF confirmou as denúncias. "Em um cenário de fragilidade hídrica na região, a instalação de um empreendimento altamente intensivo em recursos naturais, sem estudos técnicos adequados, pode ampliar riscos de insegurança alimentar, encarecer serviços essenciais e aprofundar desigualdades no acesso a bens básicos", afirmou o instituto, em sua página oficial.

O representante do povo Anacé afirmou que o data center representa a imposição de grandes projetos sobre seus territórios. "Tentam decidir sobre nossa terra sem nos ouvir. O laudo mostra que o licenciamento é falho, mas o erro começa antes: ninguém perguntou ao nosso povo se esse projeto poderia existir aqui", declarou o cacique Roberto Itaiçaba, em nota.

O que diz o governo do Ceará

Nos autos iniciais, a Semace afirmou que a atividade específica do data center não estava expressamente listada na resolução estadual que exige licenciamento ambiental dos empreendimentos, o que justificou a autorização para o andamento do projeto com base no relatório ambiental simplificado.

A superintendência citou também que o empreendimento está numa zona rural a 9,5 quilômetros da terra indígena, o que, em sua avaliação, dispensa estudo de impacto de vizinhança. Ainda assim, o órgão alegou que fez oitivas com as comunidades indígenas.

O que dizem as empresas

Em uma manifestação conjunta, TikTok, Casa dos Ventos e Omnia afirmaram que o licenciamento ambiental do data center vem sendo conduzido em estrita conformidade com a legislação e já possui licença de instalação. Além disso, as empresas disseram que o MPF deu ciência do laudo a uma das empresas apenas nesta data e, diante do exíguo tempo decorrido - poucas horas -, as companhias ainda não dispuseram de tempo hábil para a devida análise técnica do documento.

"O empreendimento apresenta baixíssimo impacto hídrico, equivalente a um empreendimento de característica residencial. Além disso, está localizado em área industrial do Complexo de Pecém, previamente submetida a Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) quando de sua criação, o que afasta qualquer alegação de irregularidade ambiental ou de omissão no processo de licenciamento."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar