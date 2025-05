Pessoas desempregadas podem usar ônibus, metrô e VLT gratuitamente; saiba como

Por meio do Programa VaiVem Livre, pessoas que estão desempregadas podem utilizar ônibus, metrôs e VLT gratuitamente. Ao total, 40 passagens são oferecidas por mês para as pessoas que buscam emprego, permitindo o uso diário de duas passagens.

Para ter acesso ao benefício é necessário ter mais de 18 anos, residir na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e estar buscando emprego em uma cidade da RMF diferente da que mora. Além dos trabalhadores, o programa também contempla estudantes da rede pública e privada que se deslocam entre municípios para estudar.

Como usar as passagens?

As passagens podem ser utilizadas nas linhas Sil (metrô) ou Oeste (VLT), que compreendem as cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Pacatuba. A Linha Nordeste, que liga Parangaba ao Mucuripe, segue com embarque gratuito para todos os passageiros.

Como solicitar o benefício?

O cadastro deve ser feito em uma unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). É necessário apresentar*RG, CPF e Carteira de Trabalho, que podem ser físicos ou digitais.

Nas unidades do IDT localizadas no Centro, Antônio Bezerra, Messejana e Maracanaú, o cartão é entregue na hora. Já nas demais unidades, o cartão será enviado para a residência do beneficiário em alguns dias.