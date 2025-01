Adiada por mais um ano, estação Aeroporto do VLT deve ser entregue até o fim de 2025

Fortaleza, CE, BR 21.12.23 - Entrega da passarela do VLT no Aeroporto de Fortaleza (Fco Fontenele/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A estação Aeroporto do VLT de Fortaleza, localizada na avenida Carlos Jereissati, no bairro Serrinha, teve sua entrega adiada novamente e foi prorrogada por mais um ano. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), intervenções do ramal agora devem ser concluídas até o fim de 2025. Informação foi dada nesta quinta-feira, 9, pelo atual titular da pasta, Hélio Winston, em entrevista concedida a rádio O POVO CBN. Na ocasião, ele pontuou que os trabalhos estão atrasados em decorrência de um erro em tratativas passadas, que "acabou por não contemplar toda a obra".

O secretário não deu detalhes sobre o que se tratava o problema, mas afirmou que o caso passa por uma "apuração interna". "O contrato já está assinado (...) Acredito que até o fim do ano o governador (Elmano de Freitas) deva entregar totalmente essa obra", destacou o titular da pasta, que assumiu o cargo neste ano.

Ao término do último prazo, a Seinfra informou um novo adiamento e disse que obras seriam concluídas nos últimos meses de 2024. Antônio Nei, titular da pasta na época, chegou a informar ao O POVO que o atraso ocorreu devido a necessidade de estabelecer "uma nova licitação para a conclusão dos serviços".

No período a pasta destacou que obras estavam concluídas em 91%. Entre os trechos entregues está a passarela sobre a av. Carlos Jereissati, inaugurada no fim de 2023, na entrada do terminal aeroportuário.

Em entrevista cedida a rádio O POVO CBN hoje, o atual secretário da Seinfra, Hélio Wiston, não detalhou etapa de conclusão, mas garantiu que obras seriam entregues até o fim deste ano, destacando que vai conversar em breve com o governador Elmano de Freitas para tratativas burocráticas sobre o projeto.