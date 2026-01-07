Coluna desaba e mata turista do MT deitada em rede no CE

Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, era natural de Rondonópolis, no Mato Grosso / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma turista do Mato Grosso morreu após ser atingida por uma coluna de uma residência que desabou na noite dessa segunda-feira, 5, no município de Paracuru, a 80,18 quilômetros de Fortaleza. A vítima, que estava deitada em uma rede no momento do acidente, foi identificada como a empresária Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos. No local da ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que subsidiarão a apuração policial. A vítima estava de férias no litoral cearense. A mulher deixou uma filha.