Coluna desaba e mata turista do MT deitada em rede no CE

Coluna de residência desaba e mata turista que estava deitada em rede em ParacuruEmpresária identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, passava férias no litoral cearense. A Polícia Civil do Ceará investiga a morte por meio da Delegacia municipal
Uma turista do Mato Grosso morreu após ser atingida por uma coluna de uma residência que desabou na noite dessa segunda-feira, 5, no município de Paracuru, a 80,18 quilômetros de Fortaleza. A vítima, que estava deitada em uma rede no momento do acidente, foi identificada como a empresária Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos.
No local da ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que subsidiarão a apuração policial. A vítima estava de férias no litoral cearense. A mulher deixou uma filha.
Leia Mais | Vídeo: adolescente e três adultos são resgatados por helicóptero após se afogarem na Sabiaguaba
O POVO apurou que a vítima era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, localizada na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, região na qual a empresária nasceu.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte da empresária por meio da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.
A Prefeitura de Rondonópolis publicou nota de pesar sobre o falecimento da empresária. “Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho”, disse
“Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável”, concluiu a nota da prefeitura.