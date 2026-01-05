Aberta temporada de liquidações de início de ano em Fortaleza

￼TEMPORADA de liquidações deve se estender ao longo do mês de janeiro / Crédito: FÁBIO LIMA

Com a chegada de 2026, shoppings e lojas de Fortaleza começam a anunciar as primeiras campanhas de liquidação do ano, com descontos que chegam a 70% em diferentes segmentos do varejo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em alguns centros comerciais, as promoções se estendem ao longo de todo o mês de janeiro, enquanto outras ações se concentram em datas específicas, ampliando as oportunidades para quem busca economizar após os gastos das festas de fim de ano.

Nos shoppings, o ticket médio chegou a R$ 221,01, alta de 3,3% em relação ao Natal de 2024. O resultado foi impulsionado principalmente pelos segmentos de bem-estar e beleza, com destaque para cosméticos, que cresceram 11,9%, além de drogarias e farmácias, com aumento de 4%. Para janeiro, a expectativa é de forte movimentação em setores como livrarias e papelarias, impulsionadas pela procura por material escolar no período que antecede a volta às aulas. Segmentos como roupas, calçados, eletrodomésticos e itens para o lar também devem se beneficiar das liquidações. Shopping Benfica As liquidações de início de ano no Shopping Benfica têm início a partir de segunda-feira, 5 de janeiro.