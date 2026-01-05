Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aberta temporada de liquidações de início de ano em Fortaleza

Aberta temporada de liquidações do comércio em Fortaleza

Campanhas de liquidação começam a ser anunciadas em shoppings e lojas da Capital, com ofertas concentradas no mês de janeiro e foco em diferentes segmentos do varejo
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a chegada de 2026, shoppings e lojas de Fortaleza começam a anunciar as primeiras campanhas de liquidação do ano, com descontos que chegam a 70% em diferentes segmentos do varejo.

Em alguns centros comerciais, as promoções se estendem ao longo de todo o mês de janeiro, enquanto outras ações se concentram em datas específicas, ampliando as oportunidades para quem busca economizar após os gastos das festas de fim de ano.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Maurício Filizola, as liquidações de janeiro têm papel estratégico para o comércio.

"O desconto de janeiro é fundamental para aquecer o comércio neste início de ano, ajudando a renovar estoques e atraindo o consumidor com preços mais acessíveis, mesmo após as despesas típicas do fim de ano", afirma.

Leia mais

O cenário de otimismo entre os comerciantes é impulsionado pelo bom desempenho do varejo no Natal de 2025.

Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas em shoppings brasileiros alcançaram R$ 6 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro.

No mesmo período, o varejo nacional registrou crescimento de 2,6%, enquanto o varejo físico avançou 1,8%.

Leia mais

Nos shoppings, o ticket médio chegou a R$ 221,01, alta de 3,3% em relação ao Natal de 2024. O resultado foi impulsionado principalmente pelos segmentos de bem-estar e beleza, com destaque para cosméticos, que cresceram 11,9%, além de drogarias e farmácias, com aumento de 4%.

Para janeiro, a expectativa é de forte movimentação em setores como livrarias e papelarias, impulsionadas pela procura por material escolar no período que antecede a volta às aulas. Segmentos como roupas, calçados, eletrodomésticos e itens para o lar também devem se beneficiar das liquidações.

Shopping Benfica

As liquidações de início de ano no Shopping Benfica têm início a partir de segunda-feira, 5 de janeiro.

A campanha conta com descontos de até 70%, abrangendo os principais segmentos, como calçados, vestuário, infantil, tecnologia e eletrodomésticos. Começa a partir de 5 de janeiro

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba dá início à primeira grande liquidação de 2026 com a campanha Liquida Parangaba, que começa neste sábado, 3, e segue até 1º de fevereiro.

A ação reúne descontos de até 70% em diversas lojas do centro de compras, com ofertas distribuídas ao longo de todo o mês.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Entre os dias 9 e 11 de janeiro, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam a campanha “Líquida Show”, com descontos que variam entre 30% e 70% nas lojas e quiosques participantes.

Leia mais

Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira; veja o que muda

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar