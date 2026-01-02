Petrobras oferece IPCA mais 0,5% e acaba com greve dos petroleiros

Depois de oferecer inicialmente reajuste salarial de 80% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2025 e 100% do INPC em 2026, na quarta contraproposta a empresa evoluiu para 100% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano passado mais 0,5% de aumento real.

Após cerca de quatro meses de negociações, os petroleiros encerraram a greve na Petrobras com a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025-2027. Segundo a estatal, as paralisações não trouxeram impacto à produção nem ao abastecimento. A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) foi a última a assinar o acordo, que teve quatro versões.

"Essa greve arrancou resultados vitoriosos na luta contra a Petrobras, que manteve uma postura intransigente e omissa. E o recado é claro à direção da empresa: daqui a quatro meses queremos um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) que atenda a categoria", disse em nota o secretário-geral da FNP, Adaedson Costa.

A FNP destacou que reivindicações importantes, como a recomposição salarial desde os governos Temer e Bolsonaro, não foram contempladas. Em 2019 o reajuste salarial foi de 70% do INPC e, em 2020, não houve reajuste. "Não recompôs nosso salário dos ataques da ultradireita", observou a FNP.

A FNP, que engloba cerca de 20% dos trabalhadores da Petrobras, e a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que havia encerrado antes a greve, assinaram o ACT no último dia 30. Nesta sexta-feira, 2, estava previsto o dissídio no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, o que foi evitado com o acordo.