IPVA Ceará 2026: boleto de pagamento já pode ser emitido

Frota de veículos prevista para 2026 é de 2.352.092 / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A partir desta quinta-feira, 1º de janeiro, já é possível emitir o Documento de Arrecadação (DAE) para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Os condutores terão um desconto de até 10% no valor, caso paguem em cota única e sejam participantes do programa Sua Nota Tem Valor. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A emissão pode ser feita pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), ou por meio do Assistente Virtual (85) 3108-1404 (Whatsapp). Antes de iniciar o processo de pagamento pelo Whatsapp, é necessário certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e que está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Cuidado ao pagar por Pix Ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser feito em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52. A frota de veículos prevista para 2026 é de 2.352.092, com uma projeção de arrecadação de R$ 2,240 bilhões, representando uma variação de 11,91%.

Metade do valor total arrecadado com o IPVA é destinado ao município onde o veículo estiver devidamente licenciado. IPVA 2026: saiba como emitir o DAE

Para a emissão do DAE do IPVA, a Sefaz disponibiliza canais oficiais que garantem a autenticidade do documento e a segurança da transação. É crucial que os contribuintes utilizem estritamente estes meios, evitando links suspeitos ou sites patrocinados. Existem três formas principais de emitir o DAE de pagamento do IPVA:

Internet: Através do site oficial da Sefaz (www.sefaz.ce.gov.br). O contribuinte deve acessar o "Portal de Serviços" e, em seguida, selecionar a opção "Emitir DAE de pagamento de IPVA".

Aplicativo Móvel: O documento pode ser emitido pelo Aplicativo MEU IPVA, disponível tanto para as versões Android quanto iOS.

Assistente Virtual: Também é possível obter o DAE utilizando o Assistente Virtual pelo WhatsApp, no número (85) 3108.1404. A Sefaz reforça que não envia guias de recolhimento pelos Correios ou e-mail. A atenção aos canais oficiais é a principal forma de prevenção contra fraudes. Prazos e Condições de Pagamento (IPVA 2026) O pagamento do IPVA pode ser realizado em cota única ou parcelado, dependendo do valor e da escolha do contribuinte. Cota Única: A data limite para o pagamento da Cota Única com desconto de 5% é 30 de janeiro de 2026. Parcelamento: O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00 (cem reais). O pagamento pode ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes prazos: