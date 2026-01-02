Dez cidades têm 73% dos empregos gerados no Ceará em 2025

Estado tem saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada entre janeiro e novembro de 2025 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apenas dez municípios são responsáveis por 73,42% dos 60.289 empregos com carteira assinada gerados no Ceará entre janeiro e novembro de 2025, segundo apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na lista, estão cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior. Para o secretário estadual Vladson Viana (Emprego e Trabalho), a concentração em grandes polos metropolitanos, seja a Capital ou outras cidades, sempre deve existir, mas o governo cearense mira estratégias para descentralizar a geração de empregos.

Quem mais gerou emprego no Ceará em 2025? Fortaleza foi o município que mais gerou emprego no Ceará em 2025, com um total de 26.378 postos formais de trabalho contabilizados entre janeiro e novembro. Comércio (1.724) e serviços (1.598) foram os setores produtivos de maior pujança no mercado de trabalho da capital cearense no período. Mas indústria (106) e agropecuária (16) também criaram postos. Apenas a construção (-645) perdeu vagas no ano. A segunda cidade de maior geração de empregos de carteira assinada do Ceará foi Juazeiro do Norte (3.823), onde todos os setores tiveram novas vagas: serviços (2.328), construção (765), comércio (416) e indústria (314).

Conheça as cidades que mais geraram emprego no Ceará em 2025 Fortaleza: 26.378

Juazeiro do Norte: 3.823

Horizonte: 3.177

Caucaia: 3.083

Maracanaú: 2.119

Lavras da Mangabeira: 1.755

Itaitinga: 1.241

Tianguá: 1.120

Crato: 805

Itapagé: 766 “Um desses destaques nossos é Horizonte, onde recuperamos os postos de trabalho perdidos com a saída da Ford ao viabilizar a instalação da Planta Automotiva do Ceará”, ressaltou o secretário. Impacto da Transnordestina em números de empregos Principal obra de logística em construção no Brasil, a ferrovia Transnordestina pode ser observada também no balanço de geração de emprego no Ceará, com destaque para Quixeramobim. A cidade localizada a 186,48 quilômetros de Fortaleza é alvo de investimentos milionários devido à instalação de um futuro porto seco e chegou a marca de 673 empregos de carteira assinada criados em 2025 - a 15ª melhor marca entre as cidades cearenses.