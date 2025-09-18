Governo do Estado sanciona doação de terreno para restaurante na UFCA

O anúncio do equipamento foi compartilhado pelo governador Elmano de Freitas em publicação nesta quinta-feira, 18, na rede social

Em publicação na rede social, o chefe do Executivo estadual destacou que o equipamento deve “garantir alimentação de qualidade e acessível” aos estudantes da instituição de ensino superior.

O governador Elmano de Freitas ( PT ) anunciou nesta quinta-feira, 18, a sanção de lei autorizando a doação de terreno para a construção de Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Cariri ( UFCA ).

Na terça-feira, 9, uma Mensagem ao Legislativo também autorizou a doação de terreno para a construção do Hospital Universitário (HU) da UFCA, em Juazeiro do Norte. “O novo hospital universitário vai poder atender o povo mais próximo. E é isso que nós queremos e estamos construindo”, afirmou o governador.

Com investimento de R$ 260 milhões do governo federal, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), a unidade hospitalar deve contar com 200 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Governador do CE participou de abertura da 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar

Na manhã desta quinta-feira, a capital cearense sediou a abertura da 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar. O encontro reuniu delegações de cerca de 80 países, com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), na cerimônia.

Na ocasião, uma lei foi sancionada, definindo o ano de 2027 como prazo para que as escolas públicas cearenses não ofertem mais alimentos ultraprocessados. As escolas particulares também devem passar pela adaptação.