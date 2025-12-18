Saem os critérios da ajuda de até R$ 10,12 mi a voos no CE

Avião pousando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

Os procedimentos e critérios para a concessão de subvenção econômica do Governo do Ceará, de R$ 4.036.032 a R$ 10.120.520,56 por ano, no âmbito da política pública de incremento da malha aérea comercial estadual, foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE). A liberação do auxílio visa estimular a implantação de novas operações de voos semanais com interligação internacional, com obrigatoriedade de passar pela Europa.

Por ano, quem alcançar 156 frequências receberá o valor mínimo do auxílio governamental. Já quem somar 365 é que terá direito ao montante máximo. Veja a quantidade necessária e o retorno econômico que a companhia aérea pode receber: 156 frequências anuais (R$ 4.036.032)



208 frequências anuais (R$ 5.542.817,28)



260 frequências anuais (R$ 7.067.092,03)



312 frequências anuais (R$ 8.565.300,74)



365 frequências anuais (R$ 10.120.520,56) O Governo do Estado fez a previsão do pagamento de três anos, com aplicação de redutor anual de 25% sobre os valores a serem pagos. Para os anos dois e três, o abatimento será aplicado apenas se o fator de ocupação (load factor) for inferior a 80%, considerando 182 assentos na configuração da aeronave. A projeção anual de montantes a serem repassados fica da seguinte maneira:

FREQUÊNCIAS SEMANAIS ANO I ANO II ANO III TOTAL 3 ANOS 7 R$ 10.120.520,56 R$ 7.590.390,42 R$ 5.692.794,03 R$ 23.403.705,01 6 R$ 8.565.300,74 R$ 6.423.975,56 R$ 4.817.980,86 R$ 19.807.257,16 5 R$ 7.067.092,03 R$ 5.300.319,02 R$ 3.975.240,89 R$ 16.342.651,94 4 R$ 5.542.817,28 R$ 4.157.112,96 R$ 3.117.834,72 R$ 12.817.764,96 3 R$ 4.036.032,00 R$ 3.027.024,00 R$ 2.270.268,00 R$ 9.333.324,00 Fonte: DOE O ato regulamentado se trata de medida conjunta das Secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Turismo do Ceará (Setur). Em termos de condições para o dinheiro ser fornecido, as regras sobre as operações internacionais são que:

A implantação do voo ocorra no prazo máximo de seis meses, contados do início da operação

A periodicidade deve ser de, no mínimo, três voos semanais internacionais, podendo chegar a sete, interligando o Ceará a um novo destino europeu Pela regra, considera-se operação o voo que compreenda ida e volta, entendidos como decolagem e pouso, e o Aeroporto Internacional Pinto Martins deve ser entendido como origem, conexão ou destino. A subvenção econômica será formalizada por meio de ato concessivo a ser firmado entre a empresa interessada e a SDE. Para a companhia que se interessar, deve-se primeiro apresentar projeto que atenda aos requisitos previstos no Decreto Nº36.878, de 2 de outubro de 2025:

Projeção das operações mensais e anuais, para todo o período de duração da subvenção, acompanhada de demonstrativo de sua viabilidade econômico-financeira

Frequência das operações de voo, estimativa de passageiros transportados e impacto previsto no fluxo turístico

Estimativa da ocupação média de passageiros por operação a ser implementada

Plano de expansão e crescimento das operações O pagamento da subvenção será efetuado após o encerramento do ano, desde que a documentação comprobatória das operações realizadas tenha sido apresentada pela empresa beneficiária à SDE no prazo máximo de 30 dias após o término do período. Além disso, a documentação deve ser homologada conjuntamente pela SDE e Setur. Também entra na regulamentação que a empresa beneficiária deverá apresentar à SDE: