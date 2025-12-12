Ceará avança 3,2% no turismo em outubro, aponta IBGE

Ceará supera crescimento do País no turismo em 2025, diz IBGETurismo impulsiona o Ceará a superar a média nacional nos serviços em outubro, com altas em volume, receita e avanço contínuo em 2025
O turismo continua a ser motor de fôlego para a economia cearense. Em outubro de 2025, o Estado registrou salto de 3,2% no volume das atividades turísticas frente a setembro (com ajuste sazonal) e de 5,7% ante igual mês de 2024.
No acumulado do ano, o setor já cresce 8,1%, ritmo bem acima da média nacional (5,3%), e coloca o Ceará como liderança no Nordeste.
A força do turismo também aparece na receita nominal do segmento, que alcançou expansão de 14,6% de janeiro a outubro, consolidando o Estado como um dos polos turísticos mais dinâmicos do Brasil em 2025.
Esse desempenho impacta diretamente o setor de serviços — justamente a base da economia cearense.
Por que o turismo impulsiona tanto o Ceará em 2025
O avanço no Ceará não é isolado. Em entrevista ao O POVO, a presidente do Visite Ceará, Clarisse Linhares, relaciona que resultados positivos do turismo cearense refletem um trabalho de planejamento de longo prazo e o fortalecimento da conectividade aérea.
“Foi um ano de crescimento, um ano muito importante. Tivemos aumento no número de voos, avanço na captação de grandes eventos e crescimento no volume de turistas”, afirma
Isso reverbera em uma ocupação hoteleira mais alta. Clarisse comenta que esse comportamento mostra os reflexos da consolidação do destino.
“A gente viu neste ano a capacidade esgotada mais cedo nos hotéis. Isso é um indicativo de que a marca do Ceará e a promoção do Estado estão cada ano mais fortalecidas. É um indicador importante e a gente sempre aparece entre os destinos mais procurados”, disse.
Leia mais
Serviços voltam a crescer e renovam ápice histórico
O volume total de serviços no Ceará apresentou alta de 1,2% na passagem de setembro para outubro, revertendo a queda de 1,6% registrada no mês anterior. Na comparação com outubro de 2024, cresceu 1,1%.
No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o avanço é de 3,1%, também acima da média nacional (2,8%). Em 12 meses, o crescimento chega a 2,6%.
É esse ritmo que faz o setor alcançar, mais uma vez, o maior nível de sua série histórica, ficando 20,1% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro do ano de 2020.
Setores que mais cresceram
Na comparação mensal de outubro e setembro, as maiores altas foram:
- Outros serviços: +2,5% (alta acumulada de 14,5% no ano)
- Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +2,5%
- Serviços de informação e comunicação: +2,5%
- Serviços prestados às famílias: +0,4%
A única queda ocorreu em:
- Serviços profissionais, administrativos e complementares: -1,5%
Receita Nominal também cresce acima do País
A Receita Nominal total de serviços reforça o cenário otimista:
- 0,8% na variação mês/mês anterior
- 5,3% na comparação anual
- 7,7% no acumulado do ano — mesmo ritmo da média nacional
O dado mais expressivo volta a ser o das atividades turísticas: 12,3% de expansão na comparação anual, confirmando a força da cadeia do turismo, que inclui hospedagem, alimentação, transporte de passageiros, cultura e lazer.
Ceará x Brasil: desempenho superior nos indicadores-chave
A PMS mostra que o Ceará supera ou iguala o Brasil nas principais frentes:
- Volume de serviços (mês/mês): CE +1,2% | BR +0,3%
- Volume de serviços (acumulado): CE +3,1% | BR +2,8%
- Turismo (mês/mês): CE +3,2% | BR +0,8%
- Turismo (acumulado): CE +8,1% | BR +5,3%
- Receita Nominal (mês/mês): CE +0,8% | BR +0,2%