Ceará avança 3,2% no turismo em outubro, aponta IBGE

Ceará cresce no turismo e puxa crescimento dos serviços, renovando recordes em 2025 / Crédito: Fco Fontenele

O turismo continua a ser motor de fôlego para a economia cearense. Em outubro de 2025, o Estado registrou salto de 3,2% no volume das atividades turísticas frente a setembro (com ajuste sazonal) e de 5,7% ante igual mês de 2024. No acumulado do ano, o setor já cresce 8,1%, ritmo bem acima da média nacional (5,3%), e coloca o Ceará como liderança no Nordeste.