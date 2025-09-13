Fortaleza tem voo direto para Parnaíba: turismo no Nordeste

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza ganha voo direto para Parnaíba e investe em turismo no Nordeste

Fortaleza passou a contar com voos diretos para Parnaíba a partir deste sábado, 13. A nova rota da Latam deve impulsionar o turismo regional e fortalecer a Rota das Emoções
A Latam Airlines inaugurou neste sábado, 13, uma nova rota ligando Fortaleza a Parnaíba (PI), ampliando a conectividade aérea no Nordeste.

O voo regular contará com duas frequências semanais, às quintas e aos sábados, operadas em aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para até 174 passageiros.

O tempo de viagem entre as cidades será de cerca de uma hora. Às quintas, as decolagens de Fortaleza acontecem às 10h25min, com retorno de Parnaíba às 12h05min.

Já aos sábados, a saída da capital cearense é às 14h05min, e o retorno do Piauí ocorre às 15h45min.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, comemorou a conquista em publicação nas redes sociais. Segundo ele, a ampliação da malha aérea representa mais um passo no fortalecimento do turismo no Estado.

Incentivos e expansão da malha aérea

A nova rota foi viabilizada com apoio do Governo do Piauí, que concedeu incentivos fiscais à Latam, incluindo a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o Querosene de Aviação (QAV).

A medida tem atraído novas frequências aéreas para o estado e contribuído para a expansão da malha na região.

Para a Latam, a operação direta representa um avanço na integração regional, oferecendo mais opções de mobilidade a passageiros que desejam explorar o litoral piauiense e os destinos turísticos vizinhos.

Rota das Emoções: atrativo turístico do Nordeste

A expectativa é que a nova conexão fortaleça especialmente a Rota das Emoções, um dos roteiros mais prestigiados do Brasil.

O percurso integra o Delta do Parnaíba (PI), o Parque Nacional de Jericoacoara (CE) e os Lençóis Maranhenses (MA), oferecendo uma combinação única de praias, dunas, lagoas, manguezais e comunidades tradicionais.

Considerado estratégico para o desenvolvimento do turismo nordestino, o roteiro tem atraído tanto viajantes em busca de aventura, como o kitesurfe, quanto turistas que procuram descanso em meio à natureza.

