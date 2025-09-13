Fortaleza tem voo direto para Parnaíba: turismo no Nordeste

Imagem de apoio ilustrativo. Nova rota da Latam amplia a conectividade entre Ceará e Piauí, impulsiona a Rota das Emoções. / Crédito: Divulgação/LATAM Airlines

A Latam Airlines inaugurou neste sábado, 13, uma nova rota ligando Fortaleza a Parnaíba (PI), ampliando a conectividade aérea no Nordeste. O voo regular contará com duas frequências semanais, às quintas e aos sábados, operadas em aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para até 174 passageiros.

Incentivos e expansão da malha aérea A nova rota foi viabilizada com apoio do Governo do Piauí, que concedeu incentivos fiscais à Latam, incluindo a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o Querosene de Aviação (QAV). A medida tem atraído novas frequências aéreas para o estado e contribuído para a expansão da malha na região. Para a Latam, a operação direta representa um avanço na integração regional, oferecendo mais opções de mobilidade a passageiros que desejam explorar o litoral piauiense e os destinos turísticos vizinhos.

