Sefaz estima que Refis 2025 beneficia 3 mil contribuintes

O titular da Sefaz-CE,Fabrízio Gomes, diz que o objetivo do Refis é estimular a economia, preservar empregos e fortalecer a arrecadação estadual. / Crédito: FÁBIO LIMA

O projeto de lei nº 83/2025, que institui o Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) do Governo do Ceará, foi aprovado nesta terça-feira, 14 de outubro, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, estima que três mil contribuintes, entre pessoas jurídicas e físicas, sejam beneficiados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O Refis 2025 prevê descontos e condições especiais de pagamento em dívidas como do IPVA, do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS) e junto ao Detran-CE. Também inclui débitos de Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e em operações de crédito do Banco do Estado do Ceará (BEC) e do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU) O programa engloba débitos gerados até o dia 31 de dezembro de 2024. O procedimento de adesão é formalizado com o pagamento da parcela única ou da primeira parcela até 15 de dezembro deste ano. A previsão de entrada no programa é de 15 de outubro a 15 de dezembro de 2025. Leia mais Sobral estabelece Refis; prazo para adesão segue até 23 de novembro

Aprovado Refis em Fortaleza com perdão de dívidas da taxa do lixo Sobre o assunto Sobral estabelece Refis; prazo para adesão segue até 23 de novembro

Aprovado Refis em Fortaleza com perdão de dívidas da taxa do lixo “A gente está projetando arrecadar algo em torno de R$ 150 milhões. E isso vai voltar em políticas públicas para os cearenses na educação, na segurança pública e na saúde", disse Fabrízio Gomes.

De acordo com ele, são dívidas, algumas antigas, que vão ter remissão, ou seja, vão ter perdão. “E aquelas dívidas que têm garantia real, que ainda podem ser negociadas, a gente está dando oportunidade para que os contribuintes tenham descontos na multa e juros e, assim, eles possam ficar regulares", explicou o titular da Sefaz. O objetivo, afirmou Fabrízio, é estimular a economia, preservar empregos e fortalecer a arrecadação estadual. A proposição foi aprovada com três emendas. A primeira delas modifica e acrescenta incisos ao Artigo 12º do projeto original, estabelecendo novos critérios de redução de dívidas decorrentes de operações de crédito efetuadas junto ao BEC. Esses critérios de desconto variam significativamente, dependendo da data de contratação da operação original e da natureza das operações, com reduções que chegam a 80% para pagamento à vista. A outra emenda adicionou um novo artigo ao Capítulo V das Disposições Finais do PL, permitindo ao Poder Executivo instituir mecanismos de incentivo à adimplência fiscal, garantindo tratamento equitativo aos contribuintes que cumprem suas obrigações. A terceira e última emenda estende o prazo para o pagamento de débitos de IPVA relativos a motocicletas até 31 de dezembro de 2015.

O texto final também recebeu uma subemenda, modificando a legislação para ajustar o tratamento das dívidas de operações de crédito rural, permitindo que os devedores no setor agropecuário quitem seus débitos com um desconto de 95% sobre o valor total atualizado da dívida. O Programa Refis abrange os seguintes débitos: Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS).

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

Débitos junto ao Detran-CE, incluindo taxas de licenciamento, de estadia de veículo e de reboque de veículo, além de multas e taxas.

Débitos em operações de crédito do Banco do Estado do Ceará (BEC). Condições de Descontos (Redução de Multa e Juros) A variação dos descontos é segmentada conforme o número de parcelas e o tipo de imposto do débito: 1. ICMS (Multa e Juros)

A redução no valor de multas e juros varia de 65% a 100% para o ICMS.



Parcelamento: Redução da Multa e Juros

Pagamento à vista: 100%

Até 3 parcelas mensais: 90%

De 4 a 12 parcelas: 85%

De 13 a 30 parcelas: 75%

De 31 a 60 parcelas: 65% Para os créditos tributários de ICMS decorrentes exclusivamente de penalidades pecuniárias, a redução da multa e dos juros é de 80% à vista, reduzindo para 55% em caso de parcelamento entre 31 e 60 vezes.

2. ITCD (Multa e Juros)

A redução da multa e dos juros para o ITCD varia de 30% a 100%.