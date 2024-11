Com investimento de R$ 56 mi, Maranguape faz PPP para iluminação pública

O edital foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Crédito: Thais Mesquita

Com investimentos previstos de mais de R$ 56 milhões, a Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), fará uma licitação para a Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública. O edital foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As empresas interessadas devem entregar os envelopes com as propostas no dia 12 de dezembro, das 9h às 12h, na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

A PPP terá duração de 16 anos, podendo ser prorrogada conforme a legislação, e o valor estimado do contrato é de R$ 79,8 milhões.

Os benefícios esperados incluem a melhoria da qualidade de vida da população e da sensação de segurança, com a requalificação da iluminação em todos os bairros e ruas do município. O projeto ainda tem como destaque o atendimento integral a norma de IP (NBR 5101) e a telegestão nas vias principais da cidade. Com mais de 105 mil habitantes, o município é um dos principais polos econômicos da RMF, com destaque para o setor industrial. Além disso, estão previstas penalidades caso a concessionária aprovada descumpra os requisitos do edital. As punições variam de multa até o impedimento de licitar e contratar com a administração pública municipal por um período de tempo.

Outra função da empresa contratada é elaborar um plano de operação e manutenção, o qual deve conter diretrizes para garantir a eficiência e a continuidade dos serviços prestados, assim como programas de gestão e ações corretivas, preditivas e emergenciais. As informações sobre a concessão administrativa estão detalhadas no Edital nº 06.025/2024-CP/2024, minuta do contrato e estudos técnicos, disponíveis neste site. Financiamento A estruturação conta com o assessoramento técnico da CAIXA e a coordenação pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil (SEPPI), financiada pelo Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA).