Concursos no Ceará: 11 certames e mais de 4 mil vagas; veja

O POVO mapeou oportunidades e as remunerações de concursos públicos e seleções para atuar nas esferas municipal, estadual ou nacional

Há certames cuja remuneração pode superar os R$ 11 mil . Destaque para as mais de 500 vagas do concurso da Marinha do Brasil, com inscrições até 8 de janeiro de 2026.

Uma série de oportunidades com encerramento e início de inscrições nos próximos dias deve movimentar os concurseiros cearenses. O POVO mapeou 17 editais abertos de concurso público e seleções para estudar, além de atuar nas esferas municipal, estadual ou nacional.

Confira ainda uma série de oportunidades em prefeituras e em áreas como a de saúde e educação.

Universidade Federal do Ceará (UFC) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) estão com inscrições encerrando de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro, até quinta-feira, 18 de dezembro.

Também para a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com 930 vagas e prazo para participar até 2 de janeiro do próximo ano.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais , com escolaridade média e superior.

As vagas têm remuneração mensal que varia de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31 e jornada semanal de 40 horas.

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com concurso público aberto para preenchimento de 146 vagas. Os cargos exigem nível médio e superior.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70 .

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio e superior completos.

A Câmara Municipal de Farias Brito (a 412 km de Fortaleza) confirmou a abertura de concurso público para contratação e formação de cadastro de reserva. São cinco vagas em disputa.

As inscrições seguem disponíveis até o dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente de forma online . A taxa para confirmação da participação vai de R$ 53 a R$ 54, a depender da vaga almejada.

A remuneração mensal das vagas varia entre R$ 2.486,56 a R$ 3.000 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições seguem disponíveis até o dia 4 de janeiro de 2026, online, no site da Universidade Patativa, responsável pelo certame. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150 a depender da vaga pretendida.

Câmara de Pacatuba (76 vagas)

A Câmara Municipal de Pacatuba está com edital de concurso público aberto para preenchimento de 76 vagas, sendo 19 imediatas e as demais cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior.

As inscrições começam no dia 12 de novembro e vão até 5 de janeiro de 2026 no site do Instituto Cearense de Educação Cultura e Ecologia (Icece), organizadora do certame. Taxa varia entre R$ 80 e R$ 140.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva

Copeiro – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Almoxarife – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Guarda Patrimonial – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Motorista – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Agente Administrativo – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Recepcionista – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Assuntos Legislativos – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Controle Interno – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 3.000, com carga de 40 horas semanais.

Prefeitura de Eusébio (351 vagas)

A Prefeitura de Eusébio retificou um dos concursos abertos, cujas vagas são para níveis fundamental, médio, técnico ou superior.

Para a função de Auditor Fiscal de Tributos, passou-se a exigir nível superior completo.

Ainda foram redistribuídas as vagas para Analista Fazendário Municipal em:

Administração, Ciência da Computação Informática/Processamento de Dados

Contabilidade

Engenharia Civil

Geografia

Ao todo, são 351 vagas, variando de 20 horas a 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.518 a R$ 9.960,97.

As inscrições serão por meio do Instituto Consulpam e vão até 29 de dezembro, com taxas de R$ 90 a R$ 160.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Edital nº 02/2025:

Almoxarife (1 vaga)



Analista de Controle Interno (2 vagas)



Auditor de Controle Interno (3 vagas)



Analista de Correção (3 vagas)



Analista de Ouvidoria (1 vaga)



Analista Fazendário Municipal - Administração (1 vaga)



Analista Fazendário Municipal - Ciência da Computação Informática/Processamento de Dados (1 vaga)



Analista Fazendário Municipal - Contabilidade (1 vaga)



Analista Fazendário Municipal - Engenharia Civil (1 vaga)



Analista Fazendário Municipal - Geografia (1 vaga)



Auditor Fiscal de Tributos (3 vagas)



Arquiteto (2 vagas)



Arquivista (1 vaga)



Assistente Social (6 vagas)



Auxiliar Administrativo (15 vagas)



Auxiliar de almoxarife (2 vagas)



Auxiliar de arquivo (1 vaga)



Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas)



Auxiliar de mecânico de automóvel (1 vaga)



Auxiliar de serviços gerais (50 vagas)



Auxiliar de topografia (1 vaga)



Bombeiro hidráulico (2 vagas)



Calceteiro (2 vagas)



Cirurgião-dentista (3 vagas)



Cozinheiro (8 vagas)



Eletricista (4 vagas)



Enfermeiro PSF (10 vagas)



Engenheiro Civil (1 vaga)



Fisioterapeuta (3 vagas)



Fonoaudiólogo (3 vagas)



Gari (40 vagas)



Guarda patrimonial (50 vagas)



Maqueiro (1 vaga)



Mecânico de automóvel (1 vaga)



Médico PSF (8 vagas)



Médico Veterinário (1 vaga)



Motoqueiro (1 vaga)



Motorista categoria "B" (2 vagas)



Motorista categoria "D" (12 vagas)



Nutricionista (6 vagas)



Operador de máquinas (2 vagas)



Pedreiro (8 vagas)



Pintor (2 vagas)



Porteiro (20 vagas)



Psicólogo (9 vagas)



Psicopedagogo (4 vagas)



Recepcionista (6 vagas)



Serralheiro (2 vagas)



Servente (10 vagas)



Técnico do Cadastro Único (3 vagas)



Técnico em Edificações (1 vaga)



Técnico em Enfermagem (24 vagas)



Técnico em Radiologia (1 vaga)



Técnico em Tecnologia da Informação (1 vaga)



Telefonista (2 vagas)



Terapeuta Ocupacional (6 vagas)



Topógrafo (1 vaga)

Edital nº 03/2025:

Advogado (2 vagas)

Prefeitura de Croatá (198 vagas)

A Prefeitura de Croatá (a 304 km de Fortaleza) está com inscrições abertas até o dia 2 de janeiro de 2026 para preencher 198 vagas.

O concurso lançado é voltado a candidatos de nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 6.294,12, com jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições para o certame devem ser feitas exclusivamente online, com taxas de inscrição entre R$ 100 e R$ 130.

Confira as vagas disponíveis:

Analista Ambiental (1 vaga)



Analista Clínico Laboratorial (2 vagas)



Arquiteto (1 vaga)



Assistente Social (2 vagas)



Cirurgião Dentista (4 vagas)



Educador Físico (2 vagas)



Engenheiro Agrônomo (1 vaga)



Engenheiro Ambiental (1 vaga)



Engenheiro Civil (1 vaga)



Enfermeiro (7 vagas)



Farmacêutico CAF (1 vaga)



Farmacêutico Hospital (1 vaga)



Fiscal Ambiental (1 vaga)



Fisioterapeuta (2 vagas)



Fonoaudiólogo (2 vagas)



Nutricionista (2 vagas)



Professor de Atendimento Educacional Especial (2 vagas)



Professor de Ciências (1 vaga)



Professor de Educação Física



Professor de Educação Infantil (11 vagas)



Professor de Geografia (1 vaga)



Professor de História (1 vaga)



Professor de Língua Portuguesa (1 vaga)



Professor de Matemática (2 vagas)



Professor Intérprete de Libras (3 vagas)



Professor Polivalente (15 vagas)



Psicólogo (4 vagas)



Psicopedagogo (3 vagas)



Tecnólogo Ambiental (1 vaga)



Terapeuta Ocupacional (1 vaga)



Veterinário (1 vaga)



Agente Comunitário de Saúde (5 vagas)



Agente de Endemias (5 vagas)



Agente Educacional (3 vagas)



Agente Administrativo (20 vagas)



Auxiliar de Laboratório (1 vaga)



Fiscal de Obras (1 vaga)



Fiscal de Tributos



Guarda Civil Municipal (10 vagas)



Inspetor Sanitário (1 vaga)



Monitor de Creche (5 vagas)



Recepcionista (2 vagas)



Secretário Escolar (2 vagas)



Técnico em Enfermagem (10 vagas)



Técnico em Edificações (1 vaga)



Técnico em Saúde Bucal (1 vaga)



Técnico em Radiologia (2 vagas)



Auxiliar de Serviços Gerais (20 vagas)



Cozinheiro (2 vagas)



Gari (2 vagas)



Jardineiro (1 vaga)



Merendeira (4 vagas)



Motorista Categoria B (5 vagas)



Motorista Categoria D (5 vagas)



Vigia (10 vagas)

Prefeitura de Acarape (100 vagas)

A Prefeitura de Acarape (a 55 km de Fortaleza) está com concurso público aberto para preencher cem vagas na área de educação.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.433,88.

As inscrições seguem disponíveis online até 22 de dezembro, com taxa de inscrição custando R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

Professor de Educação Infantil (20 vagas)Professor de Ensino Fundamental (26 vagas)



Professor de Língua Portuguesa (12 vagas)



Professor de Matemática (12 vagas)



Professor de Ciências (6 vagas)



Professor de História (5 vagas)



Professor de Geografia (5 vagas)



Professor de Arte (Educação) (4 vagas)



Professor de Educação Física (6 vagas)



Professor de Inglês (4 vagas)

Prefeitura de Fortaleza (Estágio - Cadastro de reserva)

O Programa Jovens Talentos Fortaleza está com cadastro aberto para a formação de banco de talentos do estágio Prefeitura de Fortaleza.

A iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), tem como objetivo selecionar estudantes para futuras oportunidades de estágio na administração pública municipal.

O certame será realizado em parceria com o CIEE. O cadastro é gratuito e contínuo, e a validade do banco de talentos se mantém conforme a conveniência da Prefeitura para o aproveitamento dos estagiários.

As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva para futuros estágios na Prefeitura. Podem se cadastrar estudantes regularmente matriculados nos níveis médio regular, técnico (em qualquer curso) e superior (também em qualquer curso reconhecido pelo MEC). A idade mínima para participação é de 16 anos completos.

Os estagiários terão carga horária prevista de 4 horas diárias. A título de bolsa-estágio, os valores são de R$ 450 para nível médio, R$ 550 para nível técnico e R$ 750 para nível superior, além de auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados, com base na meia passagem de Fortaleza.

As inscrições para o banco de talentos devem ser realizadas pelo site do CIEE, que informou o período de participação de 21 de julho até 31 de dezembro de 2025.

Não há aplicação de provas neste processo seletivo. O programa não prevê etapas classificatórias, e a seleção será feita com base nas entrevistas, de acordo com o surgimento de vagas. A ordem de cadastro não garante prioridade de contratação.

Prefeitura de Maranguape (373 vagas imediatas e 5.040 cadastros de reserva)

A Prefeitura de Maranguape publicou três editais (001, 002 e 003/2025) do novo concurso. Juntos, os regulamentos abrem 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.

O edital 001/2025 é exclusivamente voltado para o quadro da educação e tem salário inicial de R$ 4.885,64, com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor (Educação Especial, Pedagogia, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Espanhol e Educador Instrutor de Libras e Códigos).

O edital 002/2025 é somente para o preenchimento de 10 vagas e 300 cadastros de reserva para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 4.743,75, com jornada de 36 horas semanais.

Já o edital 003/2025 abre 28 vagas efetivas e 1.120 cadastros distribuídos entre os cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). O salário é de R$ 3.083,89, para 50 horas semanais de trabalho.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do Instituto Consulpam (001/2025, 002/2025 e 003/2025), até o dia 5 de janeiro de 2026 (após reabertura do prazo).

O valor da taxa é de R$ 195 (nível superior), R$ 169 (Guarda Municipal) e R$ 135 (ACE e ACS).

Prefeitura de Aquiraz (35 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura Aquiraz está com vagas abertas até 29 de dezembro, mas retificou o concurso de 35 vagas mais cadastro de reserva para cargos de nível médio.

As alterações foram em fases do concurso, quadro de provas, conteúdo programático e atribuições. Além disso, a remuneração mensal para Guarda Municipal foi modificada, passando para R$ 1.600.

As vagas são para os seguintes cargos:

Guarda Municipal (25 vagas)



Agente Municipal de Trânsito (10 vagas)

As inscrições vão até 29 de dezembro, por meio do site do Instituto Consulpam, e a taxa de inscrição é de R$ 90.

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (68 vagas + CR)

Estão disponíveis 68 vagas (a maioria na área de saúde) e formação de cadastro de reserva para atuação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ CE). O concurso público é voltado a profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Para algumas das funções é exigido que o candidato possua registro no respectivo conselho de classe. A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 4.671,37, com carga horária de 20 a 40 horas semanais a depender da vaga.

As inscrições estão disponíveis no site do Icece, banca responsável pelo certamente, até o dia 2 de janeiro de 2026, mediante pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 80 a R$ 140.

A microrregião de Quixadá abrange municípios de Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole, além de Quixadá. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais (4 vagas)



Auxiliar de Manutenção (3 vagas)



Maqueiro



Porteiro (3 vagas)



Auxiliar de Prótese Dentária (3 vagas)



Auxiliar de Saúde Bucal (7 vagas)



Técnico em Administração (5 vagas)



Técnico em Enfermagem



Técnico em Informática (1 vaga)



Técnico em Prótese Dentária (2 vagas)



Técnico em Saúde Bucal (5 vagas)



Analista de Suporte em Tecnologia da Informação



Assistente Administrativo (2 vagas)



Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial



Cirurgião Dentista Endodontista



Cirurgião Dentista Odontopediatra (1 vaga)



Cirurgião Dentista Ortodontista (5 vagas)



Cirurgião Dentista Periodontista (1 vaga)



Cirurgião Dentista PNE (2 vagas)



Cirurgião Dentista Protesista (3 vagas)



Enfermeiro



Fisioterapeuta



Fonoaudiólogo (1 vaga)



Médico Especialista Em Anestesiologia (1 vaga)



Médico Especialista Em Angiologia (1 vaga)



Médico Especialista em Cardiologia (Ambulatório) (1 vaga)



Médico Especialista em Cardiologia (Ecocardiograma) (1 vaga)



Médico Especialista em Coloproctologia (1 vaga)



Médico Especialista em Dermatologia (1 vaga)



Médico Especialista em Endocrinologia (1 vaga)



Médico Especialista em Gastroenterologia (1 vaga)



Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (pré-natal de alto risco) (1 vaga)



Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia em Geral (1 vaga)



Médico Especialista em Mastologia (1 vaga)

Médico Especialista em Nefrologia (1 vaga)



Médico Especialista em Neurologia (1 vaga)



Médico Especialista em Otorrinolaringologia (1 vaga)



Médico Especialista em Radiologia/Ultrassonografia (1 vaga)



Médico Especialista em Radiologia/Ultrassonografia com Doppler (1 vaga)



Médico Especialista em Reumatologia (1 vaga)



Médico Especialista em Traumatologia e Ortopedia (1 vaga)



Médico Especialista em Urologia (Ambulatório) (1 vaga)



Ouvidor



Psicólogo



Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Marinha (520 vagas para todo Brasil)

A Marinha está com inscrições abertas até 8 de janeiro de 2026 e promete atrair candidatos de diversas áreas que desejam integrar as fileiras da Força Naval.

São oferecidas 520 vagas distribuídas em todo o Brasil, voltadas a profissionais com nível superior completo.

O recrutamento faz parte do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2), promovido pelos Distritos Navais da Marinha do Brasil (MB). Os aprovados poderão atuar por até oito anos, conforme a necessidade da instituição.

A oportunidade é voltada para Oficial Temporário com atuação em diferentes segmentos, segundo a área de formação, com remuneração inicial que ultrapassa R$ 9 mil.

Vagas

As oportunidades contemplam uma ampla variedade de áreas, incluindo Administração, Direito, Psicologia, Pedagogia, Comunicação Social, Letras, História, Geografia, Matemática, Serviço Social e Ciências Contábeis.

Também há vagas para a saúde, como Médico, Dentista, Farmacêutico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional. Além disso, o processo seletivo da Marinha oferece chances para Engenheiro (especialidades) e Arquiteto.

Distribuição das oportunidades



A distribuição das vagas da Marinha para o SMV ocorre entre os nove Distritos Navais do País. Essa abrangência permite que candidatos de todas as regiões brasileiras possam participar da seleção sem precisar se deslocar longas distâncias. Veja como ficou:

296 vagas para o 1º Distrito Naval (RJ, ES, MG)

18 vagas para o 2º Distrito Naval (BA e SE)

37 vagas para o 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL)

25 vagas para o 4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI)

15 vagas para o 5º Distrito Naval (RS e SC)



17 vagas para o 6º Distrito Naval (MT e MS)



32 vagas para o 7º Distrito Naval (TO, GO e DF)

56 vagas para o 8º Distrito Naval (SP e PR)



24 vagas para o 9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO)

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, possuir mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, além de apresentar diploma de nível superior na área de atuação e estar registrado no respectivo Conselho de Classe profissional.

Sobre a carreira



Após a aprovação nas etapas do seletivo, o candidato será incorporado como Guarda-Marinha e, após um período de até seis meses, poderá alcançar a promoção para Segundo-Tenente, desde que cumpra todos os requisitos estabelecidos pela Marinha do Brasil.

Além do salário inicial competitivo, os Oficiais RM2 têm direito a diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, acompanhamento psicológico, apoio social e religioso, além de oportunidades de aperfeiçoamento profissional.

O serviço temporário na Marinha permite ao profissional permanecer por até oito anos, conforme a necessidade administrativa e o desempenho do militar. Embora não crie vínculo permanente, o período possibilita o alcance do posto de Capitão-Tenente.

Durante esse tempo de atuação, o militar tem a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança, disciplina e trabalho em equipe, participando de missões e projetos de grande relevância para a segurança e o desenvolvimento do país.

Para concluir o processo, se direcione ao DN que abrange o seu estado de interesse e leia o edital na íntegra para verificar as exigências dessa etapa.

Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras (930 vagas)

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) está com inscrições abertas até 2 de janeiro de 2026 para contratar profissionais de nível superior, por meio do site da banca organizadora, a Cebraspe.

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 11.680,78. A taxa para participar é no valor de R$ 130. Ao todo, são 15 cargos e 930 vagas:

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Advogado

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Administrativo) (4 vagas)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Auditoria) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Comercial) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Estatística) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Finanças) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Marketing)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Analista Superior (subárea: Psicologia)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Contador (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Engenheiro (subárea: Aeroespacial)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Engenheiro (subárea: Civil)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Engenheiro (subárea: Redes) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Engenheiro (subárea: Eletricista) (1 vaga)

Especialista em Gestão de Telecomunicações: Engenheiro (subárea: Telecomunicações) (2 vagas)

Universidade Federal do Ceará - UFC (77 vagas)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou dois editais de concurso público com 77 vagas para cargos técnico-administrativos em educação.

São 50 para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico. As inscrições se encerram às 23h59min desta segunda-feira, 15 de dezembro.

O Edital n.º 1/2025 (clique aqui para ver) tem 49 vagas de nível superior e 12 para nível técnico/médio. Os cargos para superior são:

Administrador (4 vagas)

Arquiteto e urbanista (1)

Arquivista (1)

Auditor (1)

Bibliotecário-documentalista (3)

Contador (1)

Economista (1)

Enfermeiro (5)

Engenheiro agrônomo (1)

Estatístico (1)

Farmacêutico (2)

Farmacêutico / Bioquímica (2)

Fisioterapeuta (4), médico

Cardiologia (1)

Médico / Medicina da Família e Comunidade (1)

Médico / Medicina do Trabalho (1)

Médico / Psiquiatria (5)

Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2)

Odontólogo (1)

Pedagogo (1)

Produtor cultural (2)

Psicólogo / Psicologia Educacional (4)

Químico (1)

Técnico em assuntos educacionais (3)

Para nível médio/técnico

Técnico em Enfermagem (6)

Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3)

Técnico em Contabilidade (2)

Técnico em Agropecuária (1)

Já no Edital n.º 2/2025 (clique aqui para ver) tem 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:

Análises Clínicas (1)

Biotecnologia (1)

Biotério (1)

Eletrotécnica (1)

Fertilidade de Solos (1)

Física (2)

Gestão da Produção (2)

Mineração (1)

Prótese Dentária (2)

Química (2)

Resíduos Sólidos (1)

Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para:

Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1)

A partir da data disponível, entre no site da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) da UFC e clique no edital desejado.

É preciso realizar o envio dos dados pessoais por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição.

Após esta etapa, o boleto de pagamento estará disponível no nome do candidato.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do Brasil, ou no Internet Banking, até a data do vencimento.

A prova escrita será no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos dos dois editais.

A divulgação do resultado para o concurso do Edital n.º 1/2025 está prevista para 11 de maio de 2026.

Para o Edital n.º 2/2025 ainda haverá prova prática, a ser aplicada de 22 de abril a 21 de maio de 2026. O resultado deste está para 10 de junho de 2026.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE (1 vaga para professor e 135 para cursos)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com três inscrições abertas.

Uma vai até 18 de dezembro de 2025, para processo seletivo de uma vaga para professor substituto, com candidatos de nível superior.

A atuação é para o Campus Aracati, na área de Matemática e subárea de Matemática Aplicada, para 40 horas semanais, remuneração de R$ 4.326,60, com previsão de retribuição por titulação de até R$ 3.731,69.

As inscrições são no site do IFCE e a taxa é de R$ 150.

O outro engloba 70 vagas de cursos técnicos no Campus Horizonte (matutino e vespertino), sendo 35 para técnico integrado em Informática para Internet e as outras 35 são para técnico integrado em Logística.

As inscrições terminam nesta segunda-feira, 15 de dezembro, e não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo.

Por último, também sem cobranças, são ofertadas 65 vagas de processos seletivos 2026 para cursos técnicos integrados (Integral) no Campus Camocim, sendo 35 para técnico integrado em Administração e 30 em técnico integrado em Informática.

As inscrições iniciam em 17 de dezembro, próxima quarta-feira, e vão até 28 de dezembro.

Ibama e Incra (60 vagas temporárias + cadastro de reserva)

O provimento de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva foram lançados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em edital de processo seletivo simplificado.

As inscrições se iniciam nesta segunda-feira, 15, a partir das 14 horas e ficam abertas até as 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com remunerações que variam entre R$ 7.283,05 e R$ 9.861,23.

Do total, 40 vagas são para o Ibama, todas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, distribuídas entre diferentes áreas de formação.

As outras 20 vagas são para o Incra, divididas entre perfis de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

As provas serão objetiva e discursiva e aplicadas em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

Comando da Aeronáutica (126 vagas)

O Comando da Aeronáutica está com processo seletivo aberto para profissionais de nível fundamental, com inscrições até esta quinta-feira, 18 de dezembro.

As vagas são para:

Arrumador - Camareiro em Meios de Hospedagem (4 vagas)



Arrumador - Garçom (15 vagas)



Auxiliar de Cozinha (11 vagas)



Auxiliar de Farmácia (10 vagas)



Barbeiro (2 vagas)



Cozinheiro (18 vagas)



Eletricista de Rede de Distribuição de Energia Elétrica (5 vagas)



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (5 vagas)



Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança (3 vagas)



Mecânico de Motocicletas (2 vagas)



Mecânico de motores a diesel (1 vaga)



Motorista-bombeiro (4 vagas)



Motorista de Transporte de Carga (11 vagas)



Motorista de Transporte de Passageiros (10 vagas)



Operador de Cavalo Mecânico e Hidráulico (2 vagas)



Recepcionista (4 vagas)



Recepcionista Em Serviços de Saúde (1 vaga)



Músico Clarinetas: Soprano - Baixo (3 vagas)



Músico - Contralto / Soprano / Tenor / Barítono (Saxofone) (3 vagas)



Músico - Trombones: Tenor - Baixo (5 vagas)



Músico - Trompete - Flugelhorn (3 vagas)



Músico: Bombardino - Barítono (1 vaga)



Músico: Caixa Clara - Bateria - Bombo - Pratos (2 vagas)



Músico: Tuba - Sousafone (1 vaga)

