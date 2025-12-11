Hotelaria de Fortaleza estima 95% de ocupação no Réveillon

Orla da Beira-Mar concentra hospedagens em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

A expectativa das empresas de hotelaria de Fortaleza é que a ocupação para o Réveillon chegue a 95% nos estabelecimentos, empatando com o período do ano passado, quando a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) havia divulgado igual percentual para a Capital e 93% para todo o Estado. A perspectiva para os hotéis foi divulgada nesta quinta-feira, 11 de dezembro, pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), e se refere aos dias próximos à virada do ano (30 e 31 de dezembro).

"Essa projeção reflete a força do Réveillon de Fortaleza, que atrai turistas nacionais e internacionais, sendo considerada excelente pelo setor, confirmando a recuperação e o crescimento contínuo do turismo na Capital", frisou a entidade, em nota. Segundo a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra, o período de festejos na Cidade tem se consolidado a cada ano como a época de maior movimentação e de maior taxa de ocupação hoteleira. "Estamos prontos para receber os turistas com equipes bem treinadas e hotéis renovados", afirmou.