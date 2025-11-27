Turismo de negócios no Brasil fatura mais de R$ 11 bilhões em dez meses

Faturamento das viagens corporativas no País deve somar R$ 14,3 bilhões em 2025, o que seria um recorde histórico para o segmento

O faturamento das viagens corporativas no Brasil chegou a R$ 11,6 bilhões, no período compreendido entre janeiro e outubro de 2025, e deve chegar a R$ 14,3 bilhões até o fim do ano, o que representaria um recorde histórico para o segmento, Os dados constam de levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

“O turismo de negócios está alcançando números expressivos, se mantendo como fundamental para o nosso setor, pois movimenta toda uma cadeia de serviços, estimulando investimentos e impulsionando o dinamismo dos negócios no nosso país, gerando emprego e renda para a população brasileira”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Somente no mês de outubro, o faturamento do segmento de viagens corporativas alcançou R$ 1,34 bilhão, o que representa uma alta de 5,33% em relação a período equivalente do ano passado.

De acordo com a pesquisa, hotéis (R$ 785,4 milhões) e serviços aéreos (R$ 423 milhões) responderam por 88% do total. Por sua vez, o setor de cruzeiros, com o início antecipado da temporada, teve o maior aumento percentual ante outubro de 2024: 535,39%.