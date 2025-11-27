Turismo de negócios no Brasil fatura mais de R$ 11 bilhões em dez meses

Turismo de negócios no Brasil fatura mais de R$ 11 bilhões em dez mesesFaturamento das viagens corporativas no País deve somar R$ 14,3 bilhões em 2025, o que seria um recorde histórico para o segmento
O faturamento das viagens corporativas no Brasil chegou a R$ 11,6 bilhões, no período compreendido entre janeiro e outubro de 2025, e deve chegar a R$ 14,3 bilhões até o fim do ano, o que representaria um recorde histórico para o segmento, Os dados constam de levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).
“O turismo de negócios está alcançando números expressivos, se mantendo como fundamental para o nosso setor, pois movimenta toda uma cadeia de serviços, estimulando investimentos e impulsionando o dinamismo dos negócios no nosso país, gerando emprego e renda para a população brasileira”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Somente no mês de outubro, o faturamento do segmento de viagens corporativas alcançou R$ 1,34 bilhão, o que representa uma alta de 5,33% em relação a período equivalente do ano passado.
De acordo com a pesquisa, hotéis (R$ 785,4 milhões) e serviços aéreos (R$ 423 milhões) responderam por 88% do total. Por sua vez, o setor de cruzeiros, com o início antecipado da temporada, teve o maior aumento percentual ante outubro de 2024: 535,39%.
“Apesar de toda movimentação geopolítica no mundo no período, o mercado de viagens segue fortalecido, com expansão em diferentes frentes e evolução constante da demanda por serviços especializados”, analisa Douglas Fernandes e Camargo, diretor executivo da Abracorp.
Outros números
Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destacou que o setor aéreo brasileiro movimentou mais de 9 milhões de passageiros em voos domésticos ao longo do mês de outubro, maior número já registrado desde janeiro do ano 2000.
Por sua vez, o segmento aéreo internacional também apresentou recorde de movimentação para outubro no Brasil, com 2,3 milhões de passageiros, o que significa um crescimento de 9,3% na comparação com período equivalente do ano passado.