Mau tempo em SP causa atrasos e cancelamentos em Fortaleza

Mau tempo em SP causa atrasos e cancelamentos em FortalezaInstabilidade climática em São Paulo impactou operações em Fortaleza, que registrou 23 voos atrasados e 4 cancelados até esta quarta-feira, 10
As condições meteorológicas adversas registradas em São Paulo desde a terça-feira, 9, têm provocado impactos na malha aérea nacional e refletido em aeroportos de outras capitais.
Em Fortaleza, foram contabilizados 23 voos atrasados e 4 cancelados nesta quarta-feira, 10, segundo a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins.
A Fraport Brasil – Fortaleza é a empresa responsável pela administração do aeroporto da Capital. Ela integra a Fraport AG, que opera o aeroporto de Frankfurt e outros 28 aeroportos no mundo, atuando com experiência global na gestão aeroportuária.
De acordo com a administradora, a instabilidade nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, os mais movimentados do País, ocasionou efeitos nas operações de outros terminais. A orientação é para que os passageiros verifiquem a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.
No Aeroporto de Fortaleza, passageiros relataram filas e remarcações de voos.
Posicionamento das companhias aéreas
A Latam afirmou que alguns de seus voos de e para São Paulo precisaram ser alternados, atrasados ou cancelados nos dias 9 e 10 de dezembro devido às condições meteorológicas adversas, e que oferece assistência aos passageiros impactados.
A empresa informou ainda procedimentos para remarcação, reembolso e orientações específicas para quem já está ou ainda vai se dirigir aos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos.
A Gol informou que, em razão das condições meteorológicas na região da Grande São Paulo nesta quarta-feira, 10, alguns voos foram cancelados, alternados ou operam com atrasos em aeroportos com origem ou destino em diferentes regiões do País.
A companhia disse que os passageiros afetados receberão “as facilidades previstas conforme suas necessidades”.
A Azul ainda não respondeu aos questionamentos enviados pelo O POVO até a última atualização desta matéria.
Orientações gerais
A Fraport e as companhias aéreas recomendam que os passageiros consultem o status do voo diretamente nos sites ou aplicativos das empresas antes de seguir para o aeroporto. Remarcações e pedidos de reembolso podem ser feitos pelos canais digitais de cada companhia.
