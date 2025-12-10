Mau tempo em SP causa atrasos e cancelamentos em Fortaleza

Instabilidade climática em São Paulo impactou operações em Fortaleza, que registrou 23 voos atrasados e 4 cancelados até esta quarta-feira, 10

As condições meteorológicas adversas registradas em São Paulo desde a terça-feira, 9, têm provocado impactos na malha aérea nacional e refletido em aeroportos de outras capitais.

Em Fortaleza, foram contabilizados 23 voos atrasados e 4 cancelados nesta quarta-feira, 10, segundo a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins.



A Fraport Brasil – Fortaleza é a empresa responsável pela administração do aeroporto da Capital. Ela integra a Fraport AG, que opera o aeroporto de Frankfurt e outros 28 aeroportos no mundo, atuando com experiência global na gestão aeroportuária.



De acordo com a administradora, a instabilidade nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, os mais movimentados do País, ocasionou efeitos nas operações de outros terminais. A orientação é para que os passageiros verifiquem a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.



No Aeroporto de Fortaleza, passageiros relataram filas e remarcações de voos.