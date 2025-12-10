Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mau tempo em SP causa atrasos e cancelamentos em Fortaleza

Mau tempo em SP causa atrasos e cancelamentos em Fortaleza

Instabilidade climática em São Paulo impactou operações em Fortaleza, que registrou 23 voos atrasados e 4 cancelados até esta quarta-feira, 10
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As condições meteorológicas adversas registradas em São Paulo desde a terça-feira, 9, têm provocado impactos na malha aérea nacional e refletido em aeroportos de outras capitais.

Em Fortaleza, foram contabilizados 23 voos atrasados e 4 cancelados nesta quarta-feira, 10, segundo a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

A Fraport Brasil – Fortaleza é a empresa responsável pela administração do aeroporto da Capital. Ela integra a Fraport AG, que opera o aeroporto de Frankfurt e outros 28 aeroportos no mundo, atuando com experiência global na gestão aeroportuária.

De acordo com a administradora, a instabilidade nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, os mais movimentados do País, ocasionou efeitos nas operações de outros terminais. A orientação é para que os passageiros verifiquem a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.

No Aeroporto de Fortaleza, passageiros relataram filas e remarcações de voos.

Leia mais

Posicionamento das companhias aéreas

A Latam afirmou que alguns de seus voos de e para São Paulo precisaram ser alternados, atrasados ou cancelados nos dias 9 e 10 de dezembro devido às condições meteorológicas adversas, e que oferece assistência aos passageiros impactados.

A empresa informou ainda procedimentos para remarcação, reembolso e orientações específicas para quem já está ou ainda vai se dirigir aos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos.

A Gol informou que, em razão das condições meteorológicas na região da Grande São Paulo nesta quarta-feira, 10, alguns voos foram cancelados, alternados ou operam com atrasos em aeroportos com origem ou destino em diferentes regiões do País.

A companhia disse que os passageiros afetados receberão “as facilidades previstas conforme suas necessidades”.

A Azul ainda não respondeu aos questionamentos enviados pelo O POVO até a última atualização desta matéria.

Orientações gerais

A Fraport e as companhias aéreas recomendam que os passageiros consultem o status do voo diretamente nos sites ou aplicativos das empresas antes de seguir para o aeroporto. Remarcações e pedidos de reembolso podem ser feitos pelos canais digitais de cada companhia.

Novo voo com 135 brasileiros deportados chega hoje a Fortaleza | O POVO News

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar