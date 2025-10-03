Gol anuncia nova tarifa que permite apenas bolsa ou mochila

Gol anuncia nova tarifa que permite apenas bolsa ou mochilaNeste ano, a tarifa Basic estará disponível somente para viagens com origem em outros países onde a empresa opera. No Brasil, atinge apenas a rota Rio de Janeiro-Montevidéu
A partir do dia 14 de outubro de 2025, a Gol Linhas Aéreas disponibiliza uma nova classe de tarifas, que vai permitir apenas o uso de bolsa ou mochila de 10 quilos (kg).
Também entra na regra que estes materiais tenham medidas máximas de 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade) para serem acomodados embaixo do assento à frente.
Neste ano, a tarifa Basic somente estará disponível para viagens com origem em outros países onde a Gol opera e, no Brasil, na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai.
Aplicar um valor mais acessível em viagens para destinos internacionais é o foco dessa medida.
Outras opções de preço e de bagagem continuam disponíveis nas tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy.
“Para a Gol, a evolução das famílias de tarifas representa uma forma inteligente de dar liberdade ao viajante, que pode escolher as soluções que precisa ou não na hora de viajar com a gente”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da companhia.
Portanto, a partir de 14 de outubro, o mercado doméstico permanece com as três categorias econômicas: Light, Classic e Flex.
Mas nas internacionais duas tarifas extras serão ofertadas, variando da Basic até a Premium Economy.
Outro ponto é que todas as passagens aéreas compradas sob as regras das famílias de tarifas anteriores continuam válidas.
Ainda vai poder levar mala na Gol?
Quem optar por qualquer uma das tarifas, exceto a Basic, poderá levar uma mala pequena, que deverá caber nos compartimentos superiores.
Com as novas regras, a remarcação de voo estará disponível para todos, com ou sem taxa, dependendo da tarifa.
Na Flex e Premium Economy, os clientes poderão solicitar o reembolso integral para cancelamentos antes do voo, o que significa que não haverá taxas ou multas.
Já com Light, Classic, Flex e Premium Economy, o adiantamento não estará mais limitado a 6 horas antes do voo original. Estará disponível durante o dia do voo, com ou sem taxa, dependendo da tarifa.
Latam também tem tarifa com apenas bolsa ou mochila
A Latam também possui esse mesmo tipo de tarifa proporcionado pela Gol. Porém, a empresa oferta desde outubro de 2023.
Ela é para rotas com voos diretos partindo do Brasil para a América do Sul e voos nacionais de outros países da América do Sul e entre a América.
Porém, mantém também, a partir da categoria Light, uma mala pequena de 12 kg, aumentando a permissão em outras tarifas.
Na Full, além da bolsa ou mochila e da mala pequena, há a bagagem despachada de 23 kg. A Premium Economy Standard e a Premium Economy Full mantêm estas mesmas alternativas e se diferenciam por outras vantagens.
Em comunicado ao O POVO, a companhia acrescenta que classifica “mala pequena” aquelas com 55 cm de altura x 35 cm de comprimento x 25 cm de largura, incluindo bolsos, rodinhas e alças (equivalente a 21,7 x 13,8 x 9,8 polegadas) em suas dimensões.
