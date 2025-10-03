Gol anuncia nova tarifa que permite apenas bolsa ou mochila

Nova tarifa da Gol vai permitir apenas bolsa ou mochila para embaixo do assento, a partir de 14 de outubro. Outras opções continuarão disponíveis / Crédito: FCO FONTENELE

A partir do dia 14 de outubro de 2025, a Gol Linhas Aéreas disponibiliza uma nova classe de tarifas, que vai permitir apenas o uso de bolsa ou mochila de 10 quilos (kg). Também entra na regra que estes materiais tenham medidas máximas de 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade) para serem acomodados embaixo do assento à frente.

Neste ano, a tarifa Basic somente estará disponível para viagens com origem em outros países onde a Gol opera e, no Brasil, na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Aplicar um valor mais acessível em viagens para destinos internacionais é o foco dessa medida. Outras opções de preço e de bagagem continuam disponíveis nas tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy.

“Para a Gol, a evolução das famílias de tarifas representa uma forma inteligente de dar liberdade ao viajante, que pode escolher as soluções que precisa ou não na hora de viajar com a gente”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da companhia. Portanto, a partir de 14 de outubro, o mercado doméstico permanece com as três categorias econômicas: Light, Classic e Flex. Mas nas internacionais duas tarifas extras serão ofertadas, variando da Basic até a Premium Economy.

Outro ponto é que todas as passagens aéreas compradas sob as regras das famílias de tarifas anteriores continuam válidas. Ainda vai poder levar mala na Gol? Quem optar por qualquer uma das tarifas, exceto a Basic, poderá levar uma mala pequena, que deverá caber nos compartimentos superiores. Com as novas regras, a remarcação de voo estará disponível para todos, com ou sem taxa, dependendo da tarifa.