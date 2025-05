Malha aérea é um dos desafios para o setor de eventos, diz Abeoc-CE

A questão da malha aérea afeta não só o Ceará, como também o Brasil / Crédito: JÚLIO CAESAR

A malha aérea é um dos desafios para desenvolver o setor de eventos não somente no Ceará como também no Brasil, segundo a avaliação do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Estado (Abeoc-CE), Leonardo Araripe. "Existe uma crise aérea no mundo, principalmente de entrega de equipamento. Não tem avião. É um desafio muito maior, até porque se a gente encontra uma situação delicada com a malha aérea, a gente tem que se virar com o que a gente tem: qualificação, bons equipamentos, estrutura, digamos assim, favorável para os eventos continuarem acontecendo."

Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a tarifa aérea média subiu 134% no Nordeste em termos reais desde a pandemia. No Brasil, o percentual é de 118%. A análise aponta ainda que apenas três companhias aéreas dominam 99,8% do mercado nacional, o que reduz drasticamente a concorrência. Como resultado, os consumidores acabam pagando mais caro, mesmo diante de um cenário de demanda aquecida. Por outro lado, a titular da Pasta municipal, Denise Carrá, aponta que, por mais que o turismo de lazer já esteja consolidado em Fortaleza, o de eventos é essencial para atrair turistas.

"Além de qualificar nossa infraestrutura e contar com uma capacidade hoteleira boa, com os eventos sociais, a gente precisa também reforçar a nossa captação de marketing integrado e trabalhar na sustentabilidade dos ambientes, posicionando Fortaleza como esse local que pode receber eventos sociais e eventos corporativos." Além disso, o presidente da Abeoc-CE, Leonardo Araripe, reforça que a mão de obra qualificada é um dos diferenciais que o estado pode ter na atração desses eventos. "Vamos visitar escolas técnicas, profissionalizantes e vamos oportunizar que esses alunos conversem com essas pessoas e se sintam seguras no setor, da escolha que fizerem em relação a serem profissionais de eventos. Nós vamos qualificar lá na ponta, efetivamente."