Com 240 voos extras, Fortaleza terá reforço na malha áerea durante a alta estação

Rotas extras serão disponibilizadas entre os dias 13 de dezembro e 1º de fevereiro / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Azul Linhas Aéreas ampliará a sua malha em Fortaleza e terá 240 voos extras semanais, além de novas rotas diretas, ao longo do período de alta estação, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. Ao todo, o número de trajetos semanais da companhia aumentará 115%, permitindo a uma alta na movimentação de até 26 mil passageiros. Serão contemplados oito destinos com as mudanças: