Com 240 voos extras, Fortaleza terá reforço na malha áerea durante a alta estação

Com 240 voos extras, Fortaleza terá reforço na malha áerea durante a alta estaçãoAo todo, a Azul aumentará em 115% o número de trajetos semanais da companhia, com voos extras e adição de novas rotas diretas
A Azul Linhas Aéreas ampliará a sua malha em Fortaleza e terá 240 voos extras semanais, além de novas rotas diretas, ao longo do período de alta estação, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.
Ao todo, o número de trajetos semanais da companhia aumentará 115%, permitindo a uma alta na movimentação de até 26 mil passageiros. Serão contemplados oito destinos com as mudanças:
- Belém: 28 voos semanais, diariamente no período
- Viracopos: 32 voos semanais, diariamente
- Congonhas: 14 voos semanais, diariamente
- Uberlândia: 4 voos semanais, aos sábados e domingos
- Ribeirão Preto: 2 voos semanais, aos domingos (Nova rota direta)
- São José do Rio Preto: 2 voos semanais, aos domingos (Nova rota direta)
- Recife: 58 voos semanais, diariamente.
- Belo Horizonte: 26 voos semanais, diariamente
O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, destaca que esse reforço na malha aérea chega num momento crucial para o Estado, pois "significa mais visitantes, mais oportunidades de negócios e mais geração de emprego e renda para os cearenses".
Ressaltando ainda que, a partir de muito diálogo com a companhia, com investimentos para a criação de promoções, espera que esses voos possuam uma alta frequência de passageiros, para haver a permanência deles.
"É muito importante a gente estar com a Azul em promoção, fazendo com que ela possa vir aqui e ter uma permanência mais forte ainda no Ceará".
A secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá também reforça esse cenário acrescentando que a prefeitura tem investido em formas de destacar os pontos turísticos da capital cearense.
"A gente lançou uma nova campanha que se chama "Fortaleza sem igual". Ela mostra que, ao fim de tudo, Fortaleza é para se sentir. A pessoa precisa vim para cá para descobrir o que tem de tão único aqui. [...] E nessa nova estratégia, a gente não faz a divulgação só na mídia, nas redes sociais, mas também, em feiras, shows, campanhas com as operadoras", comentou.
Já, em nome da companhia, o diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul, André Mercadante, afirma que a ação faz parte do objetivo da empresa de aumentar a conectividade com todo o Páis.
“Essa estratégia de alta temporada é pensada para atender o cliente que busca mais opções de lazer, voos diretos e conectividade regional. O reforço na nossa malha aérea favorece o turismo como também fortalece nossas operações estratégicas e estimula novos mercados”.
Com informações da repórter Fabiana Melo