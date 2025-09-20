Ataque cibernético atrasa voos europeus; Fortaleza segue normal

Ataque cibernético atrasa voos europeus; Aeroporto de Fortaleza segue normalFalha em sistema de check-in e bagagens impacta operações em Bruxelas, Berlim e Londres. Voos para Fortaleza não foram afetados
Vários aeroportos europeus, incluindo os de Bruxelas, Berlim e Heathrow em Londres, sofreram neste sábado, 20 de setembro, uma "disrupção relacionada com ciberataques".
Pelo menos três importantes centros europeus de tráfego aéreo relataram o problema. Apesar do impacto, nenhum voo internacional com destino a Fortaleza foi afetado, conforme informou a assessoria de imprensa do Aeroporto internacional de Forteza ao O POVO.
O incidente afetou os sistemas de check-in e entrega de bagagens, provocando atrasos e cancelamento de voos na Europa.
A informação foi confirmada pela Collins Aerospace, fornecedora do sistema MUSE, afetado pelo ataque.
Segundo a empresa, o problema teve origem em seu software utilizado por diversos aeroportos europeus.
Bruxelas foi um dos aeroportos mais afetados pelo ciberataque
Segundo o aeroporto de Bruxelas, o ataque cibernético ocorreu na noite de sexta-feira, 19. Em seu site, o aeroporto afirmou que a disrupção teve "consequências importantes no programa de voos".
Foram registrados ao menos 10 cancelamentos e 17 voos com atrasos superiores a uma hora. Na manhã de sábado, a situação ainda não havia sido totalmente resolvida, informou o aeroporto à agência AFP.
Heathrow e Eurocontrol emitem alertas
O aeroporto de Heathrow, o mais importante de Londres, também relatou instabilidade nos sistemas. Segundo a administração local, os problemas poderiam provocar atrasos nas decolagens.
A BBC informou que o órgão europeu de controle aéreo Eurocontrol, solicitou às companhias aéreas o cancelamento de metade dos voos entre 4h00 GMT (1h00 de Brasília) de sábado e 2h00 GMT de domingo (23h00 de Brasília, sábado), devido ao incidente.
O Eurocontrol também aconselhou que os passageiros verifiquem com antecedência a situação de seus voos com a companhia aérea e cheguem mais cedo para ter tempo de passar pelos procedimentos de registro.
O aeroporto de Berlim relatou um "problema técnico com um fornecedor", que também afetou suas operações. Apesar de não confirmar a origem como cibernética, a falha coincidiu com os demais incidentes registrados no continente.
A Collins Aerospace informou estar trabalhando para solucionar o incidente o mais rápido possível. (Com AFP)
