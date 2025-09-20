Ataque cibernético atrasa voos europeus; Fortaleza segue normal

Grandes aeroportos europeus, em Londres, foram atingidos por uma "interrupção cibernética" que afetou os sistemas de check-in e despacho de bagagens neste sábado, 20 de setembro / Crédito: Tobias Schwarz / AFP

Vários aeroportos europeus, incluindo os de Bruxelas, Berlim e Heathrow em Londres, sofreram neste sábado, 20 de setembro, uma "disrupção relacionada com ciberataques". Pelo menos três importantes centros europeus de tráfego aéreo relataram o problema. Apesar do impacto, nenhum voo internacional com destino a Fortaleza foi afetado, conforme informou a assessoria de imprensa do Aeroporto internacional de Forteza ao O POVO.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O incidente afetou os sistemas de check-in e entrega de bagagens, provocando atrasos e cancelamento de voos na Europa. A informação foi confirmada pela Collins Aerospace, fornecedora do sistema MUSE, afetado pelo ataque.

Segundo a empresa, o problema teve origem em seu software utilizado por diversos aeroportos europeus. Bruxelas foi um dos aeroportos mais afetados pelo ciberataque Segundo o aeroporto de Bruxelas, o ataque cibernético ocorreu na noite de sexta-feira, 19. Em seu site, o aeroporto afirmou que a disrupção teve "consequências importantes no programa de voos".