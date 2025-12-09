Produção industrial do CE fica entre maiores quedas do País

Os dados são da série com ajuste sazonal da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional / Crédito: FERNANDA BARROS

O setor industrial do Ceará registrou queda de 0,3% na passagem de setembro para outubro de 2025, conforme a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional (PIM-PF/RG), divulgada nesta terça-feira, 9 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O desempenho negativo coloca o Estado entre os sete locais que recuaram no mês, em contraste com a leve alta nacional de 0,1%.