Juros: investidor volta a ficar na defensiva e DI sobe, com política no radar

Os juros futuros começam esta terça-feira (9) em alta, em linha com o dólar, mostrando que o investidor volta a ficar na defensiva, após breve alívio na curva na segunda (8).

O mercado repercute a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, que sua candidatura à Presidência em 2026 é irreversível, em entrevista à Folha de S.Paulo, apesar de no domingo (7) ter cogitado largar a disputa. O movimento é mais acentuado na ponta longa da curva. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chegou a ser apontado como favorito do mercado, afirmou que Flávio terá seu suporte.