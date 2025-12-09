Juros: investidor volta a ficar na defensiva e DI sobe, com política no radar
Os juros futuros começam esta terça-feira (9) em alta, em linha com o dólar, mostrando que o investidor volta a ficar na defensiva, após breve alívio na curva na segunda (8).
O mercado repercute a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, que sua candidatura à Presidência em 2026 é irreversível, em entrevista à Folha de S.Paulo, apesar de no domingo (7) ter cogitado largar a disputa. O movimento é mais acentuado na ponta longa da curva. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chegou a ser apontado como favorito do mercado, afirmou que Flávio terá seu suporte.
Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,815%, de 13,785% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para máxima de 13,240%, de 13,143%, e o para janeiro de 2031 suia para 13,470%, de 13,393% no ajuste de segunda-feira.