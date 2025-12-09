IBGE: Produção industrial cai em 6 dos 18 locais pesquisados em outubro ante outubro/2024
A produção industrial caiu em seis dos 18 locais pesquisados em outubro de 2025 ante outubro de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9.
"Vale citar que outubro de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (23)", lembrou o IBGE.
Houve perdas no Mato Grosso do Sul (-17,8%), Rio Grande do Norte (-9,5%), Mato Grosso (-8,2%), São Paulo (-4,6%), Paraná (-4,1%) e Pará (-3,9%).
Houve estabilidade no Maranhão (0,0%) e elevações no Espírito Santo (18,3%), Amazonas (12,5%), Goiás (11,7%), Rio de Janeiro (9,5%), Pernambuco (4,8%), Minas Gerais (2,9%), Região Nordeste (2,1%), Rio Grande do Sul (1,8%), Bahia (1,2%), Santa Catarina (0,6%) e Ceará (0,4%).
Na média global, a indústria nacional encolheu 0,5% em outubro de 2025 ante outubro de 2024.