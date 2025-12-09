Haddad: votação do 'devedor contumaz' pode ocorrer nesta terça, 9

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Projeto de Lei Complementar (PLP) 125, com foco nos chamados "devedores contumazes", pode ser votado pela Câmara dos Deputados ainda nesta terça-feira. Ontem, após uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ele relatou ter sentido "firmeza" na possibilidade da votação. Em um evento de lançamento do programa Confia, da Receita Federal, o ministro ainda reiterou a expectativa de votar o PLP 108, o último de regulamentação da reforma tributária, na quarta-feira, 10.