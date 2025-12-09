Dólar sobe com ajustes antes de Fed e Copom e de olho na política

Ainda que se espere corte juros de 25 PB nos EUA, na quarta-feira, 10, o foco do mercado estará no gráfico de pontos do Fed, no tom do comunicado e nas falas de Jerome Powell para sinalizar o timing e o tamanho dos cortes de juros.

O dólar opera em alta moderada frente o real na manhã desta terça-feira, 9, após fechar em baixa na segunda (8). Os investidores adotam cautela em véspera de decisões de juros do Federal Reserve nos EUA e do Copom, no Brasil.

Segundo analistas, uma flexibilização vista como politicamente motivada poderá enfraquecer o dólar, especialmente com a incerteza fiscal e dúvidas sobre a independência do banco central americano.

No mercado local, a incerteza política segue no radar. A sinalização do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de que pode retirar sua pré-candidatura em 2026 ajudou o real a se recuperar parcialmente ontem, após as fortes perdas de sexta-feira. Com a abertura para negociação, o mercado passou a apostar no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto pelos investidores como defensor da disciplina fiscal e o nome mais competitivo contra o presidente Lula na corrida ao Planalto.

No campo da inflação, o IGP-M subiu 0,15% na primeira prévia de dezembro, após alta de 0,48% em leitura equivalente de novembro, indicando desaceleração da pressão inflacionária.

Já o IPC-S desacelerou em quatro das sete capitais, e o índice geral reduziu o ritmo de alta de 0,28% no fim de novembro para 0,26% no início de dezembro, segundo a FGV.