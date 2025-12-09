Ibyte abre 40 oportunidades de trabalho no Norte e Nordeste

Empresa abre mais de 40 novas de trabalho no Norte e NordesteEntre vagas para técnicos de manutenção de equipamentos e consultores comerciais, as oportunidades contemplam perfis diversos; saiba mais
A abertura de cerca de 40 novas vagas de emprego na região Nordeste e Norte marca o novo ciclo de contratações da ibyte.
As oportunidades abrangem funções de vendas, assistência técnica, logística, atendimento e marketing, distribuídas entre áreas como varejo, atacado e o setor de manutenção do ibyte Service.
Entre os cargos disponíveis, há postos para técnicos de manutenção de equipamentos, função com demanda crescente na empresa, além de vagas voltadas para consultores comerciais e equipes de suporte operacional.
As vagas contemplam perfis diversos, desde jovens aprendizes até profissionais com experiência, com atenção à inclusão e diversidade.
O anúncio ocorre em um momento em que o mercado de trabalho cearense apresenta resultados positivos.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no Estado atingiu 6,4% no terceiro trimestre de 2025.
No Ceará, Maranhão, Piauí e Pará, a ibyte também atua no segmento corporativo por meio do canal “ibyte Empresas”, que atende organizações de diferentes portes.
Para a empresa, a ampliação do quadro de funcionários acompanha o movimento de retomada econômica observado na Região.
De acordo com Fábio Albuquerque, diretor de Desenvolvimento Humano da ibyte, as novas contratações reforçam o compromisso da marca com a expansão de serviços tecnológicos no Nordeste.
“É muito gratificante ver que o Ceará avança em criar empregos de forma consistente. Estamos animados em poder contribuir diretamente com esse movimento, oferecendo carreiras em tecnologia na ibyte, empresa nascida na região, e reafirmando que é possível crescer com qualidade e impacto local”, comenta.