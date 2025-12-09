Ibyte abre 40 oportunidades de trabalho no Norte e Nordeste

No Ceará, Maranhão, Piauí e Pará, a ibyte também atua no segmento corporativo por meio do canal "ibyte Empresas" / Crédito: FERNANDA BARROS

A abertura de cerca de 40 novas vagas de emprego na região Nordeste e Norte marca o novo ciclo de contratações da ibyte. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades abrangem funções de vendas, assistência técnica, logística, atendimento e marketing, distribuídas entre áreas como varejo, atacado e o setor de manutenção do ibyte Service.