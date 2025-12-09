Galp transfere 40% de licença de bloco da Namíbia para TotalEnergie

A TotalEnergies informou que assinou um acordo pelo qual adquirirá da Galp uma participação operacional de 40% na licença PEL83, que detém a descoberta de Mopane, na Namíbia. A companhia portuguesa, por sua vez, adquirirá uma participação de 10% na licença PEL56, que detém a descoberta de Venus, localizada em uma área offshore no país africano, de acordo com comunicados publicados pelas companhias nesta terça-feira. "A transação posiciona a TotalEnergies como operadora das duas maiores descobertas de petróleo na Namíbia e abre caminho para o desenvolvimento de um importante polo de produção, gerando valor a longo prazo para o país e seus parceiros", disse a empresa.

Com base no acordo, a Galp adquirirá ainda da TotalEnergies uma participação de 9,39% na PEL91, também na Namíbia. A TotalEnergies arcará com 50% dos investimentos de capital da Galp para a exploração e avaliação da descoberta de Mopane e o primeiro desenvolvimento do bloco PEL83. O financiamento será reembolsado por meio de 50% dos fluxos de caixa futuros da Galp provenientes do projeto. A TotalEnergies e a Galp concordaram em lançar uma campanha de exploração e avaliação, incluindo três poços nos próximos dois anos, com o primeiro poço planejado para 2026, para reduzir ainda mais os riscos dos recursos e progredir diligentemente em direção ao desenvolvimento da descoberta de Mopane.