Galp transfere 40% de licença de bloco da Namíbia para TotalEnergie
A TotalEnergies informou que assinou um acordo pelo qual adquirirá da Galp uma participação operacional de 40% na licença PEL83, que detém a descoberta de Mopane, na Namíbia. A companhia portuguesa, por sua vez, adquirirá uma participação de 10% na licença PEL56, que detém a descoberta de Venus, localizada em uma área offshore no país africano, de acordo com comunicados publicados pelas companhias nesta terça-feira.
"A transação posiciona a TotalEnergies como operadora das duas maiores descobertas de petróleo na Namíbia e abre caminho para o desenvolvimento de um importante polo de produção, gerando valor a longo prazo para o país e seus parceiros", disse a empresa.
Com base no acordo, a Galp adquirirá ainda da TotalEnergies uma participação de 9,39% na PEL91, também na Namíbia.
A TotalEnergies arcará com 50% dos investimentos de capital da Galp para a exploração e avaliação da descoberta de Mopane e o primeiro desenvolvimento do bloco PEL83.
O financiamento será reembolsado por meio de 50% dos fluxos de caixa futuros da Galp provenientes do projeto.
A TotalEnergies e a Galp concordaram em lançar uma campanha de exploração e avaliação, incluindo três poços nos próximos dois anos, com o primeiro poço planejado para 2026, para reduzir ainda mais os riscos dos recursos e progredir diligentemente em direção ao desenvolvimento da descoberta de Mopane.
A conclusão da transação está sujeita às aprovações habituais de terceiros, incluindo das autoridades da Namíbia e das partes envolvidas na joint venture, e a expectativa é que ela seja concluída em 2026.
Após a conclusão da transação, a TotalEnergies deterá uma participação operada de 40% na PEL83 juntamente com a Galp (40%), Namcor (10%) e Custos (10%). A empresa deterá uma participação operada de 35,25% na PEL56 juntamente com a QatarEnergy (35,25%), Galp (10%), Namcor (10%) e Impact (9,5%). Em relação ao PEL91, a participação operada ficará em 33,085%, juntamente com a QatarEnergy (33,025%), Namcor (15%), Galp (9,39%) e Impact (9,5%).
Pela manhã, perto das 9h06 (de Brasília), as ações da Galp chegaram a derreter 11% em Lisboa, contribuindo como a maior queda porcentual do índice PSI 20, referencial do pregão de Lisboa, que cedia 0,81%. Em Paris, a TotalEnergies subia 0,6% no mesmo horário.