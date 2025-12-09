Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Custo da cesta básica cai em 24 das 27 capitais pesquisadas em novembro, mostra Dieese

Autor Agência Estado
O valor do conjunto dos alimentos básicos caiu em 24 das 27 capitais pesquisadas em novembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores reduções foram registradas em Macapá (-5,28%), Porto Alegre (-4,10%) e Maceió (-3,51%). Já as maiores altas foram registradas em Rio Branco (0,77%), Campo Grande (0,29%) e Belém (0,28%).

De acordo com o Dieese, São Paulo segue como a capital com a cesta mais cara, custando R$ 841,23, seguida por Florianópolis (R$ 800,68) e Cuiabá (R$ 789,98).

Já os menores valores foram encontrados nas capitais do Norte e Nordeste, como Aracaju (R$ 538,10) e Maceió (R$ 571,47).

Com base no valor da cesta mais cara, o Dieese estima mensalmente o salário mínimo necessário para cobrir as despesas de uma família de quatro pessoas. Em novembro, esse valor foi de R$ 7.067,18, o equivalente a 4,66 vezes o salário mínimo em vigor (R$ 1.518,00). "Em outubro, o valor necessário era de R$ 7.116,83", comparou o Dieese.

O levantamento indica que o trabalhador remunerado pelo piso nacional precisou de, em média, 98 horas e 31 minutos para adquirir a cesta básica em novembro, tempo inferior ao de outubro (100 horas e 19 minutos). Ainda segundo o Dieese, o comprometimento do salário mínimo líquido com a compra dos alimentos essenciais caiu para 48,41%, contra 49,29% em novembro.

Já em relação aos produtos da cesta básica, o arroz agulhinha, o açúcar e a batata tiveram reduções na maioria das capitais pesquisadas pelo departamento.

