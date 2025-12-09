Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,67 milhões em outubro, revela Jolts

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,67 milhões em outubro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 9, pelo Departamento do Trabalho do país.

Em setembro, a abertura de postos de trabalho foi de 7,658 milhões.

O levantamento de setembro teve divulgação atrasada devido ao shutdown do governo federal mais longo na história dos EUA.

O número de agosto não teve revisão e permaneceu em 7,227 milhões.

