Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,67 milhões em outubro, revela Jolts
A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,67 milhões em outubro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 9, pelo Departamento do Trabalho do país.
Em setembro, a abertura de postos de trabalho foi de 7,658 milhões.
O levantamento de setembro teve divulgação atrasada devido ao shutdown do governo federal mais longo na história dos EUA.
O número de agosto não teve revisão e permaneceu em 7,227 milhões.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente