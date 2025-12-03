Diretores e gerentes negros ganham 34% menos que brancos, revela IBGE

Pessoas pretas ou pardas que trabalham como diretores e gerentes recebem, em média, 34% menos que branco nesses mesmos cargos. Enquanto os diretores e gerentes brancos ganham R$ 9.831, os negros têm rendimento mensal de R$ 6.446. A diferença é R$ 3.385.

A constatação faz parte do levantamento Síntese de Indicadores Sociais, divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são referentes a 2024 e levam em conta trabalhadores com 14 anos ou mais de idade. Em 2012, quando começou a série do IBGE, os negros recebiam 39% menos. Já em 2023, o percentual diminuiu para 33%. O estudo traz, também, informações sobre o rendimento de trabalhadores de dez grandes grupos ocupacionais, conforme definição do IBGE. O instituto não utiliza o termo negro. Mas o Estatuto da Igualdade Racial considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas.

De acordo com o Censo 2022, pretos e pardos representam mais da metade (55,5%) da população brasileira. Negros sempre em desvantagem Em todos os grupos pesquisados, os brancos ganham mais. A maior diferença é nos cargos de diretores e gerentes. A segunda maior disparidade é entre os profissionais das ciências e intelectuais. Nesse segmento, os brancos recebem R$ 7.412, e os negros, R$ 5.192. São R$ 2.220 a mais no bolso dos brancos.

A menor diferença é na categoria Forças Armadas, policiais e bombeiros militares. Nesse grupo, os brancos recebem R$ 7.265, e os pretos ou pardos, R$ 6.331. Uma diferença de R$ 934. Dos dez grandes grupos pesquisados, o com maior rendimento mensal médio é o dos diretores e gerentes, que receberam mensalmente R$ 8.721, em média, em 2024. Confira quanto os brancos recebem a mais que negros:

Diretores e gerentes: R$ 3.385

Profissionais das ciências e intelectuais: R$ 2.220

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca: R$ 1.627

Técnicos e profissionais de nível médio: R$ 1.238

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares: R$ 934

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados: R$ 765

Operadores de instalações e máquinas e montadores: R$ 503

Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios: R$ 477

Trabalhadores de apoio administrativo: R$ 451

Ocupações elementares: R$ 262 Mais sinais de desigualdade Outra forma de perceber em números a desigualdade racial no mercado de trabalho é que 17,7% das pessoas brancas são ocupadas como diretores e gerentes. Entre os pretos e pardos são apenas 8,6%. Na outra ponta, o grande grupo ocupações elementares tem o menor rendimento médio (R$ 1.454). Enquanto 10,9% dos brancos estão nessa ocupação, os negros têm 20,3% de seus trabalhadores atuando nessa área. Na média dos dez grandes grupos ocupacionais, a pessoa branca recebe R$ 4.119, contra R$ 2.484 da preta ou parda, ou seja, 65,9% a mais.