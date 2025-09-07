SDE e empresas suíças discutem sobre possíveis exportações para a Europa

SDE e empresas suíças discutem sobre possíveis exportações para a EuropaDe acordo com o órgão, a Europa demonstra interesse em importar castanhas-de-caju, polpas de frutas tropicais e camarão para a Suíça
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) recebeu representantes das empresas suíças Eurobras GmbH, Florian Knupfer e Marc Schnetzler para discutir aberturas de novos mercados para produtos cearenses na Europa.
O encontro, divulgado na última sexta-feira, 5, teve como principal objetivo firmar acordos comerciais para a exportação de produtos como castanha-de-caju, polpas de frutas e camarão para a Suíça, a França e a Alemanha.
Segundo o secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da SDE, Vicente Ferrer, o mercado europeu tem uma demanda diferente comparada aos Estados Unidos, que compra o camarão sem a cabeça. Já a Europa prefere o produto com cabeça e em tamanhos variados.
“A SDE já está em contato com produtores de Aracati, Sertão e Acaraú para viabilizar a exportação”, informou Vicente.
De acordo com a SDE, os representantes estão em viagem pelo litoral cearense para conhecer a cadeia de produção local.
“A expectativa é que, em breve, uma nova comissão visite o Estado para consolidar os estudos e, em até 30 dias, viabilizar o envio dos primeiros contêineres de exportação, com foco inicial em polpas de frutas tropicais”, informou Ferrer.
Outro ponto citado durante a reunião foi buscar novas estratégias para diversificar as exportações cearense, especialmente após as tarifas impostas pelos Estados Unidos.