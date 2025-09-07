SDE e empresas suíças discutem sobre possíveis exportações para a Europa

O Estado é o maior produtor de castanha-de-caju do Brasil / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) recebeu representantes das empresas suíças Eurobras GmbH, Florian Knupfer e Marc Schnetzler para discutir aberturas de novos mercados para produtos cearenses na Europa. O encontro, divulgado na última sexta-feira, 5, teve como principal objetivo firmar acordos comerciais para a exportação de produtos como castanha-de-caju, polpas de frutas e camarão para a Suíça, a França e a Alemanha.