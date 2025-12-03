China: PMI de serviços cai a 52,1 em novembro, mas fica acima do esperado

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 52,6 em outubro para 52,1 em novembro, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo pesquisa divulgada pela S&P Global em parceria com a RatingDog. O resultado, porém, ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de declínio a 51,2.

O PMI composto chinês, abrangendo os setores industrial e de serviços, diminuiu de 51,8 para 51,2 no mesmo período, tocando o menor patamar em quatro meses.