CNH Popular terá 4.800 vagas para pessoas com dificuldade de leitura no Ceará

Foto de apoio ilustrativo: CNH Popular abre mais de 5.300 vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, com medida protetiva, e pessoas com dificuldade de leitura, em 29 municípios do Ceará / Crédito: Hiane Braun/ Governo do Ceará

Pessoas com dificuldade de leitura terão 4.800 vagas no programa ABCDetran, que segue modelo da CNH Popular, executado pelo Governo do Ceará, em 29 municípios. Trabalhadores de autoescolas realizam protesto contramudanças na obtenção da CNH; ENTENDA



Anúncio foi feito da manhã desta terça-feira, 11, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Ele disse ainda que 550 vagas no programa serão voltadas para mulheres vítimas de violência, com medida protetiva expedida a partir de 4 novembro de 2024.