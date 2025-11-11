CNH Popular terá 4.800 vagas para pessoas com dificuldade de leitura no Ceará

CNH Popular terá 4.800 vagas para pessoas com dificuldade de leitura no CearáAnúncio foi feito da manhã desta terça-feira, 11, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Programa também ofertará 550 vagas para mulheres vítimas de violência
Pessoas com dificuldade de leitura terão 4.800 vagas no programa ABCDetran, que segue modelo da CNH Popular, executado pelo Governo do Ceará, em 29 municípios.
Anúncio foi feito da manhã desta terça-feira, 11, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Ele disse ainda que 550 vagas no programa serão voltadas para mulheres vítimas de violência, com medida protetiva expedida a partir de 4 novembro de 2024.
As inscrições já estão abertas no portal oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran): www.detran.ce.gov.br.
Na semana passada, o governador já havia anunciado o total de vagas para o programa: 35 mil vagas, sendo 25 mil para ampla concorrência, três mil vagas são para estudantes universitários, 150 vagas para pessoas surdas, 500 para povos indígenas, 500 para povos quilombolas e 500 para motoristas que querem mudar da categoria "B" para a "D".
A formação foi testada anteriormente no município de Horizonte. "A cada dez pessoas que fizeram o curso, sete conseguiram aprovação", afirmou Elmano.
Escolha das localidades se deu por meio de dados do Índice de Progresso Social (IPS) para indicar onde haveria mais dificuldade de acesso à educação no Estado.
De acordo com Waldemir Catanho, superintendente do Departamento, as aulas presenciais ocorrerão no período noturno, de segunda a sexta-feira, durante um mês.
O programa tem como objetivo ampliar o acesso à CNH gratuita, promover a inclusão social e gerar novas oportunidades de trabalho e renda para os cearenses.
As cidades contempladas são:
- Aiuaba;
- Aracati;
- Barroquinha;
- Canindé;
- Caucaia;
- Crateús;
- Croatá;
- Ereré;
- Fortaleza;
- General Sampaio;
- Graça;
- Granja;
- Iguatu;
- Itapipoca;
- Itapiúna;
- Itatira;
- Jaguaretama;
- Juazeiro do Norte;
- Mombaça;
- Morada Nova;
- Novo Oriente;
- Ocara;
- Pacatuba;
- Quixelô;
- Quixeramobim;
- Salitre;
- Sobral;
- Tauá;
- Viçosa do Ceará.
Para se inscrever, o candidato precisa:
- Ter 18 anos ou mais;
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
- Residir em um dos 29 municípios participantes.