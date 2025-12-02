Telebras está pronta para levar internet onde privado não chega, diz ministro das Comunicações

Siqueira afirmou que a estatal está pronta para atuar como instrumento direto do governo na expansão da infraestrutura de comunicação, inclusive em áreas remotas e de baixo retorno econômico para operadoras privadas. "A Telebras chega aonde ninguém chega", disse ao "Bom dia, Ministro", programa transmitido pelo governo federal.

O ministro das Comunicações, Siqueira Filho, afirmou que a Telebras está preparada para cumprir o papel de levar internet a regiões onde a iniciativa privada não chega, em linha com a estratégia do governo de ampliar a conectividade no País. Segundo ele, a estatal é peça central no esforço e tem capacidade técnica para executar essa missão.

O ministro destacou que a empresa opera tanto com fibra óptica quanto com serviços via satélite, o que permite alcançar localidades sem cobertura comercial e apoiar políticas públicas de inclusão digital. A fala ocorre após o lançamento da nova identidade visual da companhia, apresentada há uma semana.

A marca é composta pela imagem do mapa do Brasil formada por pontos interligados, simbolizando a presença nacional da empresa e sua atuação como rede de conectividade pública. Segundo Siqueira, a mudança reforça a atualização institucional e o alinhamento com a agenda de ampliação do acesso à internet.

De acordo com Siqueira Filho, a renovação da marca acompanha a reorganização interna da Telebras e expressa o papel que o governo espera da estatal na política de comunicação. Ele reiterou que a prioridade é assegurar conexão em áreas desassistidas e que a empresa está apta a executar projetos essenciais para ampliar a inclusão digital no País.