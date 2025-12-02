Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Telebras está pronta para levar internet onde privado não chega, diz ministro das Comunicações

Autor Agência Estado
O ministro das Comunicações, Siqueira Filho, afirmou que a Telebras está preparada para cumprir o papel de levar internet a regiões onde a iniciativa privada não chega, em linha com a estratégia do governo de ampliar a conectividade no País. Segundo ele, a estatal é peça central no esforço e tem capacidade técnica para executar essa missão.

Siqueira afirmou que a estatal está pronta para atuar como instrumento direto do governo na expansão da infraestrutura de comunicação, inclusive em áreas remotas e de baixo retorno econômico para operadoras privadas. "A Telebras chega aonde ninguém chega", disse ao "Bom dia, Ministro", programa transmitido pelo governo federal.

O ministro destacou que a empresa opera tanto com fibra óptica quanto com serviços via satélite, o que permite alcançar localidades sem cobertura comercial e apoiar políticas públicas de inclusão digital. A fala ocorre após o lançamento da nova identidade visual da companhia, apresentada há uma semana.

A marca é composta pela imagem do mapa do Brasil formada por pontos interligados, simbolizando a presença nacional da empresa e sua atuação como rede de conectividade pública. Segundo Siqueira, a mudança reforça a atualização institucional e o alinhamento com a agenda de ampliação do acesso à internet.

De acordo com Siqueira Filho, a renovação da marca acompanha a reorganização interna da Telebras e expressa o papel que o governo espera da estatal na política de comunicação. Ele reiterou que a prioridade é assegurar conexão em áreas desassistidas e que a empresa está apta a executar projetos essenciais para ampliar a inclusão digital no País.

