Taxas de juros seguem curva de Treasuries e adotam viés de alta antes de Galípolo
Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 1, em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treausuries, enquanto o dólar ronda a estabilidade ante o real, com viés de baixa. O mercado fica em compasso de espera pela participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de palestra em evento da XP Investimentos em São Paulo, às 10h.
A fala de Galípolo pode ajudar no ajuste das apostas para início do ciclo de afrouxamento monetário. Na semana passada, Galípolo disse que a política monetária está funcionando de forma "bastante lenta", alertou sobre o crescimento do crédito e admitiu que a percepção de um fiscal estimulativo pesa nas expectativas desancoradas.
Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,595%, de 13,572% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 12,770%, de 12,722%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,025%, de 12,979% no ajuste de sexta-feira.