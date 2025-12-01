Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros seguem curva de Treasuries e adotam viés de alta antes de Galípolo

Taxas de juros seguem curva de Treasuries e adotam viés de alta antes de Galípolo

Autor Agência Estado
Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 1, em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treausuries, enquanto o dólar ronda a estabilidade ante o real, com viés de baixa. O mercado fica em compasso de espera pela participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de palestra em evento da XP Investimentos em São Paulo, às 10h.

A fala de Galípolo pode ajudar no ajuste das apostas para início do ciclo de afrouxamento monetário. Na semana passada, Galípolo disse que a política monetária está funcionando de forma "bastante lenta", alertou sobre o crescimento do crédito e admitiu que a percepção de um fiscal estimulativo pesa nas expectativas desancoradas.

Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,595%, de 13,572% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 12,770%, de 12,722%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,025%, de 12,979% no ajuste de sexta-feira.

