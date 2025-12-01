Taxas de juros seguem curva de Treasuries e adotam viés de alta antes de Galípolo

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 1, em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treausuries, enquanto o dólar ronda a estabilidade ante o real, com viés de baixa. O mercado fica em compasso de espera pela participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de palestra em evento da XP Investimentos em São Paulo, às 10h.

A fala de Galípolo pode ajudar no ajuste das apostas para início do ciclo de afrouxamento monetário. Na semana passada, Galípolo disse que a política monetária está funcionando de forma "bastante lenta", alertou sobre o crescimento do crédito e admitiu que a percepção de um fiscal estimulativo pesa nas expectativas desancoradas.