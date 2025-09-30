'Brasil avança com mais empregos e mais dignidade', diz Simone Tebet sobre Pnad

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou em sua conta no X o resultado da taxa de desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (30). Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mostraram que agosto registrou taxa de desocupação de 5,6%, a menor da série histórica iniciada em 2012. Em igual período de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%.

"Mais de 1 milhão de brasileiros deixaram a condição de desocupação em um ano. O Brasil avança com mais empregos e mais dignidade para sua gente. Seguimos firmes na missão de planejar um país com oportunidades para todos", escreveu a ministra.