Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pessoas trans ganham 32% menos no mercado formal, diz Ipea

Pessoas trans ganham 32% menos no mercado formal, diz Ipea

Pela primeira vez, o Ipea mapeia pessoas trans em empregos formais e revela desigualdades de renda, região e gênero no mercado brasileiro
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que apenas 25% das pessoas trans têm emprego com carteira assinada, índice quase sete pontos percentuais abaixo da média nacional.

O levantamento integra o Boletim Mercado de Trabalho nº 80 e foi elaborado pelos pesquisadores Filipe Matheus Silva Cavalcanti, Felipe Vella Pateo e Alberto Luis Araújo Silva Filho, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc/Ipea).

A pesquisa apresenta uma metodologia inédita para identificar a população trans em bases oficiais, cruzando dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) — registros que, até hoje, não informavam identidade de gênero.

Leia mais

Invisibilidade histórica e avanço metodológico

A técnica permitiu identificar 38,7 mil pessoas trans com idade entre 14 e 64 anos. Quase metade delas (47,6%) realizou a retificação de nome e gênero entre 2023 e 2025, e 45,8% possuem nome social registrado.

Segundo os autores, é um passo fundamental para tornar visível uma população historicamente apagada das estatísticas oficiais.

“A ausência de dados sobre identidade de gênero é um dos maiores obstáculos para entender e enfrentar as desigualdades vividas por pessoas trans”, afirmam os pesquisadores.

A maioria das pessoas identificadas está na faixa de 18 a 30 anos (59,8%), com maior concentração no Sudeste (51,1%), seguido pelo Sul (15,9%). As regiões Norte e Nordeste aparecem com menor representatividade.

Mulheres trans enfrentam as piores barreiras

Os números mostram que as desigualdades são mais acentuadas entre mulheres trans, cuja taxa de inserção é de apenas 20,7%, frente a 31,1% entre homens trans.

Mesmo nas regiões economicamente mais dinâmicas, como Sul e Sudeste, as barreiras à contratação e à permanência no emprego seguem elevadas.

Além disso, o estudo revela que os rendimentos médios das pessoas trans são 32% menores que os da população total. Enquanto a média nacional é de R$ 3.987, pessoas trans recebem cerca de R$ 2.707 por mês.

Mesmo entre quem tem ensino superior, a diferença permanece: 27,6% a menos em comparação a profissionais não trans com o mesmo nível de escolaridade.

Leia mais

Setores de baixa remuneração e pouca estabilidade

Mais da metade das pessoas trans com emprego formal estão concentradas em comércio, atividades administrativas e de serviços e alojamento e alimentação — setores marcados por baixos salários e alta rotatividade.

A presença no serviço público também é mínima: apenas 5,5% têm vínculos estatutários, proporção duas vezes menor que a da população geral.

“Esses dados reforçam que as pessoas trans continuam confinadas em postos de trabalho de menor prestígio e proteção trabalhista”, destacam os autores.

Raça e gênero agravam desigualdades

A desigualdade é ainda mais dura quando cruzada com cor e raça. Pessoas trans negras, pardas e indígenas ganham consideravelmente menos que pessoas trans brancas, e também menos que pessoas não trans da mesma cor.

Uma pessoa trans preta, por exemplo, recebe em média 80% do salário de uma pessoa trans branca e 26% a menos que uma pessoa preta na população geral.

Os pesquisadores alertam que os números ainda representam apenas parte da realidade. Isso porque a metodologia alcança apenas quem conseguiu alterar nome e gênero nos documentos, um processo que ainda enfrenta custos e burocracias.

De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), mais de 60% das pessoas trans no país ainda não conseguiram fazer essa retificação.

Do dado à ação

O estudo conclui que o desafio agora é transformar evidências em políticas públicas. Os autores defendem ampliar as bases de dados para incluir outras formas de trabalho, como o microempreendedorismo individual (MEI) e o trabalho doméstico, além de estudos sobre os impactos diretos da discriminação na progressão profissional.

“A visibilidade é o primeiro passo. Só é possível combater a desigualdade quando o Estado reconhece e enxerga quem está sendo deixado para trás”, afirmam os pesquisadores.

O estudo completo “A inserção e as características das pessoas trans no assalariamento formal” está disponível no site do Ipea.

Entenda o Dia Nacional da Visibilidade Trans | Trailer O POVO+

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empregos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar