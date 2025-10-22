Pessoas trans ganham 32% menos no mercado formal, diz Ipea

Estudo inédito mostra que só 1 em cada 4 pessoas trans têm emprego formal no Brasil / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que apenas 25% das pessoas trans têm emprego com carteira assinada, índice quase sete pontos percentuais abaixo da média nacional.

O levantamento integra o Boletim Mercado de Trabalho nº 80 e foi elaborado pelos pesquisadores Filipe Matheus Silva Cavalcanti, Felipe Vella Pateo e Alberto Luis Araújo Silva Filho, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc/Ipea).

“A ausência de dados sobre identidade de gênero é um dos maiores obstáculos para entender e enfrentar as desigualdades vividas por pessoas trans”, afirmam os pesquisadores.

A maioria das pessoas identificadas está na faixa de 18 a 30 anos (59,8%), com maior concentração no Sudeste (51,1%), seguido pelo Sul (15,9%). As regiões Norte e Nordeste aparecem com menor representatividade.

Mulheres trans enfrentam as piores barreiras

Os números mostram que as desigualdades são mais acentuadas entre mulheres trans, cuja taxa de inserção é de apenas 20,7%, frente a 31,1% entre homens trans.

