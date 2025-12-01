Pix registrou novo recorde de transações diárias na sexta-feira, 28/11, afirma BC
O Pix bateu um novo recorde de transações diárias na última sexta-feira, 28. Foram 297,4 milhões de transações em um único dia, somando R$ 166,2 bilhões.
O recorde anterior havia sido alcançado em 5 de setembro deste ano, data em que o sistema registrou 290 milhões de transações.
"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", diz o Banco Central, em nota.