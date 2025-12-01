Preço do etanol cai em 11 Estados, sobe em 9 e no DF e fica estável em 6 na semana
Os preços médios do etanol hidratado caíram em 11 Estados, subiram em outros 9 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 6 na semana entre 16 e 22 de novembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,46% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,33 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,97% na comparação semanal, a R$ 4,15 o litro.
A maior alta porcentual na semana, de 2,33%, foi registrada em Minas Gerais, a R$ 4,39 o litro. A maior queda, de 4,15%, ocorreu no Rio Grande do Norte, para R$ 4,39 o litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,39 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,96, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,54 o litro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente