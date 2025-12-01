Preço do etanol cai em 11 Estados, sobe em 9 e no DF e fica estável em 6 na semana

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 11 Estados, subiram em outros 9 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 6 na semana entre 16 e 22 de novembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,46% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,33 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,97% na comparação semanal, a R$ 4,15 o litro.