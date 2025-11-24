Black Friday: Instituto faz alerta a alta de golpes digitais

Na Black Friday de 2024, foram registradas mais de 32 mil tentativas de fraude / Crédito: Julio Carballo/Pexels

O Instituto Atlântico — centro de pesquisa, desenvolvimento, inovação e educação tecnológica — emitiu um alerta sobre a intensificação dos riscos cibernéticos durante a Black Friday. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Tradicionalmente marcada por grandes descontos e aumento no volume de compras online, a data também se tornou um dos períodos mais visados para golpes digitais.

Segundo ele, é justamente nesse período que os golpistas exploram a pressa e o entusiasmo dos consumidores. “É quando o cibercrime se mascara de oportunidade: sites falsos, links enganosos e perfis fraudulentos nas redes sociais, todos criados para capturar dados e induzir ao erro”, afirma Fama. Principais riscos e fraudes mais comuns Entre os golpes mais recorrentes está o phishing, que envolve e-mails, mensagens e sites que imitam comunicações oficiais de grandes marcas.