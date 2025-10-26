Marcas antecipam promoções da Black Friday 2025; veja descontos

Black Friday 2025: marcas antecipam promoções; veja descontosGrandes varejistas apostam em campanhas antecipadas e prolongadas para conquistar o consumidor e driblar a concorrência, confira as ofertas
A Black Friday 2025 está marcada para o dia 28 de novembro, mas o varejo brasileiro já vive o clima de descontos. Grandes marcas anteciparam campanhas e transformaram o mês inteiro em uma maratona de ofertas.
O fenômeno, chamado de “Black November”, vem se consolidando como uma estratégia para diluir o volume de vendas e atrair consumidores com mais calma e confiança.
Black Friday 2025: marcas que já começaram as ofertas
O Magazine Luiza é uma das empresas que mais investem em antecipação. A marca lançou o “Esquenta Black Friday”, com descontos de até 80% em eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. O objetivo é distribuir o volume de compras e reduzir dificuldades logísticas.
Na Amazon Brasil, já há promoções em tecnologia e livros, com condições especiais de frete para assinantes do Prime. O mesmo ocorre com Casas Bahia e Ponto, que iniciaram campanhas de pré-Black Friday nas lojas físicas e online.
O Carrefour e o Extra também entraram na disputa, oferecendo descontos em produtos de supermercado e eletroportáteis. Já no setor de moda e beleza, Renner, O Boticário e Sephora começaram a divulgar campanhas promocionais que devem se intensificar nas próximas semanas.
Black Friday 2025: a força da data no Brasil
A Black Friday surgiu nos Estados Unidos como o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças e há alguns anos, se tornou uma das datas mais esperadas do comércio no Brasil.
O evento movimenta bilhões de reais a cada edição, em 2025, deve ultrapassar a marca dos R$ 13 bilhões em vendas, segundo projeções do setor varejista.
Mais do que um dia de promoções, a Black Friday é hoje um período de disputa acirrada por atenção. As marcas apostam em campanhas de marketing criativas, descontos agressivos e facilidades de pagamento para garantir presença na lista de compras dos consumidores.
Black Friday 2025: o novo perfil do consumidor
Se antes o brasileiro esperava a última sexta-feira de novembro para comprar, agora ele pesquisa preços com semanas de antecedência.
O comportamento é reflexo de uma mudança de hábito: os consumidores estão mais cautelosos, com maior preocupação em verificar se os descontos são reais.
Sites e aplicativos de monitoramento de preços, como Zoom e Buscapé, têm sido aliados para comparar valores e evitar armadilhas. O alerta é válido, já que ainda há casos de “metade do dobro”: quando produtos têm preços inflados antes da data para parecerem mais baratos durante as promoções.
Black Friday 2025: o que esperar em 2025
As categorias com maiores descontos devem continuar sendo eletrônicos, eletrodomésticos, informática e moda, mas o segmento de viagens também promete destaque. Companhias aéreas e agências de turismo já planejam promoções em passagens e pacotes.
Outra tendência é o crescimento das compras em lojas físicas. Após o avanço do e-commerce durante a pandemia, o varajo presencial volta a ser opção para quem quer negociar pessoalmente ou evitar prazos longos de entrega.
Especialistas recomendam algumas medidas simples para quem pretende aproveitar os descontos: verificar a reputação da loja, comparar preços com antecedência, evitar clicar em links de ofertas recebidos por redes sociais e conferir as políticas de troca e devolução.