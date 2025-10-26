Marcas antecipam promoções da Black Friday 2025; veja descontos

Mais do que um dia de promoções, a Black Friday é hoje um período de disputa acirrada por atenção / Crédito: FÁBIO LIMA

A Black Friday 2025 está marcada para o dia 28 de novembro, mas o varejo brasileiro já vive o clima de descontos. Grandes marcas anteciparam campanhas e transformaram o mês inteiro em uma maratona de ofertas. O fenômeno, chamado de “Black November”, vem se consolidando como uma estratégia para diluir o volume de vendas e atrair consumidores com mais calma e confiança.

O Magazine Luiza é uma das empresas que mais investem em antecipação. A marca lançou o "Esquenta Black Friday", com descontos de até 80% em eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. O objetivo é distribuir o volume de compras e reduzir dificuldades logísticas. Na Amazon Brasil, já há promoções em tecnologia e livros, com condições especiais de frete para assinantes do Prime. O mesmo ocorre com Casas Bahia e Ponto, que iniciaram campanhas de pré-Black Friday nas lojas físicas e online. O Carrefour e o Extra também entraram na disputa, oferecendo descontos em produtos de supermercado e eletroportáteis. Já no setor de moda e beleza, Renner, O Boticário e Sephora começaram a divulgar campanhas promocionais que devem se intensificar nas próximas semanas.

Black Friday 2025: a força da data no Brasil A Black Friday surgiu nos Estados Unidos como o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças e há alguns anos, se tornou uma das datas mais esperadas do comércio no Brasil. O evento movimenta bilhões de reais a cada edição, em 2025, deve ultrapassar a marca dos R$ 13 bilhões em vendas, segundo projeções do setor varejista. Mais do que um dia de promoções, a Black Friday é hoje um período de disputa acirrada por atenção. As marcas apostam em campanhas de marketing criativas, descontos agressivos e facilidades de pagamento para garantir presença na lista de compras dos consumidores.

Se antes o brasileiro esperava a última sexta-feira de novembro para comprar, agora ele pesquisa preços com semanas de antecedência. O comportamento é reflexo de uma mudança de hábito: os consumidores estão mais cautelosos, com maior preocupação em verificar se os descontos são reais.