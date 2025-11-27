Fraport arremata Aeroporto de Jeri e Guarulhos fica com Aracati

Aeroporto de Jericoacoara foi disputado por três empresas no leilão realizado na manhã desta quinta-feira, 27 / Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

Já o aeroporto de Aracati teve um único lance da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com deságio de 0% sobre o capex projetado para o equipamento no valor de R$ 43,1 milhões. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou a concessão destacando os R$ 240 milhões em investimentos que serão realizados no Estado. "Garantimos novos investimentos hoje no Leilão do Ampliar, em São Paulo, para os aeroportos regionais de Aracati e Jericoacoara", postou o governador em suas redes sociais.

Segundo ele, as intervenções darão aos passageiros maior conforto e deve contribuir para o impulsionamento do turismo cearense. O secretário estadual Eduardo Bismark (Turismo) comemorou a concessão e destacou o papel dos aeroportos na indução do turismo do Estado ao agradecer ao ministério e cumprimentar as concessionárias vencedoras. As contrapartidas da União para as empresas que assumem os aeroportos ainda incluem "reequilíbrios contratuais, como redução de outorgas ou extensão dos prazos de concessão", segundo determinou o Ministério de Portos e Aeroportos.