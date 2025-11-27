Fraport arremata Aeroporto de Jeri e Guarulhos fica com Aracati em leilão nacional de aeroportosCertame dos equipamentos aconteceu na manhã desta quinta-feira, 27, na sede da B3, em São Paulo
Os aeroportos cearenses de Aracati e Jeri foram leiloados na manhã desta quinta-feira, 27, na sede da B3, em São Paulo. A Fraport Brasil, que administra o Aeroporto de Fortaleza, arrematou Jericoacoara, enquanto Guarulhos, concessionária do terminal paulista de mesmo nome, ficou com Aracati.
Os dois foram inseridos no programa Ampliar, do governo federal, e terão suas administrações concedidas à iniciativa privada por 30 anos.
Disputado pelas concessionárias Guarulhos, BRS e Fraport Brasil, o Aeroporto de Jeri foi o único dos dois com etapa de lances, na qual a Fraport se saiu vencedora após a desistência da BRS, que não deu lances.
A Fraport apresentou uma proposta de 100% de deságio sobre os R$ 101,1 milhões previstos de capex para o Aeroporto Comandante Ariston Pessoa, localizado na cidade de Cruz e conhecido como Aeroporto de Jeri.
Leia mais
"É nosso compromisso com o turismo do Ceará e nos comprometemos a oferecer a mesma qualidade que oferecemos no Aeroporto de Fortaleza, no Aeroporto de Jericoacoara", declarou Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil ao bater o martelo de arremate na sede da B3, em São Paulo.
Já o aeroporto de Aracati teve um único lance da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com deságio de 0% sobre o capex projetado para o equipamento no valor de R$ 43,1 milhões.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou a concessão destacando os R$ 240 milhões em investimentos que serão realizados no Estado.
"Garantimos novos investimentos hoje no Leilão do Ampliar, em São Paulo, para os aeroportos regionais de Aracati e Jericoacoara", postou o governador em suas redes sociais.
Segundo ele, as intervenções darão aos passageiros maior conforto e deve contribuir para o impulsionamento do turismo cearense.
O secretário estadual Eduardo Bismark (Turismo) comemorou a concessão e destacou o papel dos aeroportos na indução do turismo do Estado ao agradecer ao ministério e cumprimentar as concessionárias vencedoras.
As contrapartidas da União para as empresas que assumem os aeroportos ainda incluem "reequilíbrios contratuais, como redução de outorgas ou extensão dos prazos de concessão", segundo determinou o Ministério de Portos e Aeroportos.
O que os agentes privados devem fazer?
O programa Ampliar estabeleceu, desde a inserção dos aeroportos na lista de concessões, uma série de obrigações a serem cumpridas pelos operadores privados que ganhasse o leilão realizado na manhã desta quinta-feira, 27.
No caso dos aeroportos cearenses, as exigências dizem respeito principalmente a infraestrutura dos equipamentos e incluem:
Aracati:
- Ampliação do pátio de aeronaves
- Reforma do terminal de passageiros
- Ampliação do estacionamento de veículos
- Capex previsto: R$ 43,1 milhões
Jeri:
- Ampliação do pátio de aeronaves
- Construção da área de segurança de fim de pista nas duas cabeceiras
- Reforma do terminal de passageiros
- Capex previsto: R$ 101,1 milhões
Conheça os aeroportos cearenses concedidos à iniciativa privada
Aeroporto Dragão do Mar - Aracati
- Indutor de turismo na região: Praia de Canoa Quebrada
- Tamanho da pista: 1.800m x 30m
- Operação: sem voos regulares, atualmente
- Operador: Estado do Ceará
- Movimentação: 474 passageiros (2024)
Aeroporto Comandante Ariston Pessoa - Jericoacoara
- Indutor de turismo na região: Jijoca de Jericoacoara
- Tamanho da pista: 2.200m x 45m
- Operação: voos domésticos de Azul, Latam e Gol
- Operador: Estado do Ceará
- Movimentação: 222.261 passageiros (2025)