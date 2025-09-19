Aeroporto de Fortaleza foi 10º do País em passageiros

Aeroporto de Fortaleza foi 10º do País em número de passageiros em agostoAo todo, segundo a Anac, foram 535,3 mil pessoas passando pelo terminal entre pousos e decolagens
O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, foi o 10º mais movimentado do País em agosto, ao atingir a marca de 535,3 mil passageiros, entre pousos e decolagens.
A movimentação no mês passado foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 19, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que comemorou o 12º mês de crescimento no mercado aéreo brasileiro.
No total, foram 11,2 milhões de passageiros em trânsito por aeroportos do País. Para os voos nacionais, foi o melhor mês de agosto da história, com 8 milhões.
Veja o ranking
Confira os dez aeroportos que mais transportaram passageiros no Brasil em agosto de 2025:
- Guarulhos (SP) : 4,1 milhões de passageiros
- Congonhas (SP): 2 milhões de passageiros
- Brasília (DF): 1,5 milhão de passageiros
- Galeão (RJ): 1,5 milhão de passageiros
- Confins (MG): 1,1 milhão de passageiros
- Viracopos (SP): 1,1 milhão de passageiros
- Recife (PE): 816,1 mil passageiros
- Salvador (BA): 64 mil passageiros
- Porto Alegre (RS): 641,6 mil passageiros
- Fortaleza (CE): 535,3 mil passageiros
Latam lidera em Fortaleza
Ao observar os dados de movimentação de passageiros em agosto deste ano no Aeroporto de Fortaleza, a Latam foi responsável pelo transporte de 145.248 pessoas.
O número representa um crescimento de 19,6% sobre igual mês do ano passado, além de indicar uma fatia de 56,7% do mercado local.
Veja o ranking das companhias aéreas em operação no Aeroporto de Fortaleza, em agosto:
- Latam: 145.248 (56,7%)
- Gol: 63.456 (24,8%)
- Azul: 47.154 (18,4%)
As posições se mantém quando o alvo da movimentação são cargas. Do total de 1.879.375 quilos movimentados no Pinto Martins, a Latam foi responsável por 1.044.633 quilos (55,6%).
Confira o ranking completo de cargas:
- Latam: 1.044.633 kg (55,6%)
- Gol: 454.268 kg (24,2%)
- Azul: 301.019 kg (16%)
- Sideral: 56.506 kg (3%)
- LTG: 22.949 kg (1,2%)
CONHEÇA EXPANSÃO DO AEROPORTO DE FORTALEZA
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado