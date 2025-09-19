Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aeroporto de Fortaleza foi 10º do País em passageiros

Aeroporto de Fortaleza foi 10º do País em número de passageiros em agosto

Ao todo, segundo a Anac, foram 535,3 mil pessoas passando pelo terminal entre pousos e decolagens
O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, foi o 10º mais movimentado do País em agosto, ao atingir a marca de 535,3 mil passageiros, entre pousos e decolagens.

A movimentação no mês passado foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 19, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que comemorou o 12º mês de crescimento no mercado aéreo brasileiro.

No total, foram 11,2 milhões de passageiros em trânsito por aeroportos do País. Para os voos nacionais, foi o melhor mês de agosto da história, com 8 milhões.

Veja o ranking

Confira os dez aeroportos que mais transportaram passageiros no Brasil em agosto de 2025:

  1. Guarulhos (SP) : 4,1 milhões de passageiros
  2. Congonhas (SP): 2 milhões de passageiros
  3. Brasília (DF): 1,5 milhão de passageiros
  4. Galeão (RJ): 1,5 milhão de passageiros
  5. Confins (MG): 1,1 milhão de passageiros
  6. Viracopos (SP): 1,1 milhão de passageiros
  7. Recife (PE): 816,1 mil passageiros
  8. Salvador (BA): 64 mil passageiros
  9. Porto Alegre (RS): 641,6 mil passageiros
  10. Fortaleza (CE): 535,3 mil passageiros

Latam lidera em Fortaleza

Ao observar os dados de movimentação de passageiros em agosto deste ano no Aeroporto de Fortaleza, a Latam foi responsável pelo transporte de 145.248 pessoas.

O número representa um crescimento de 19,6% sobre igual mês do ano passado, além de indicar uma fatia de 56,7% do mercado local.

Veja o ranking das companhias aéreas em operação no Aeroporto de Fortaleza, em agosto:

  • Latam: 145.248 (56,7%)
  • Gol: 63.456 (24,8%)
  • Azul: 47.154 (18,4%)

As posições se mantém quando o alvo da movimentação são cargas. Do total de 1.879.375 quilos movimentados no Pinto Martins, a Latam foi responsável por 1.044.633 quilos (55,6%).

Confira o ranking completo de cargas:

  • Latam: 1.044.633 kg (55,6%)
  • Gol: 454.268 kg (24,2%)
  • Azul: 301.019 kg (16%)
  • Sideral: 56.506 kg (3%)
  • LTG: 22.949 kg (1,2%)

CONHEÇA EXPANSÃO DO AEROPORTO DE FORTALEZA

