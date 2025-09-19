Aeroporto de Fortaleza foi 10º do País em passageiros

Ao todo, segundo a Anac, foram 535,3 mil pessoas passando pelo terminal entre pousos e decolagens

A movimentação no mês passado foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 19, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que comemorou o 12º mês de crescimento no mercado aéreo brasileiro.

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza , foi o 10º mais movimentado do País em agosto, ao atingir a marca de 535,3 mil passageiros , entre pousos e decolagens.

No total, foram 11,2 milhões de passageiros em trânsito por aeroportos do País. Para os voos nacionais, foi o melhor mês de agosto da história, com 8 milhões.

Veja o ranking

Confira os dez aeroportos que mais transportaram passageiros no Brasil em agosto de 2025:

Guarulhos (SP) : 4,1 milhões de passageiros

Congonhas (SP): 2 milhões de passageiros

Brasília (DF): 1,5 milhão de passageiros

Galeão (RJ): 1,5 milhão de passageiros

Confins (MG): 1,1 milhão de passageiros

Viracopos (SP): 1,1 milhão de passageiros

Recife (PE): 816,1 mil passageiros

Salvador (BA): 64 mil passageiros

Porto Alegre (RS): 641,6 mil passageiros

Fortaleza (CE): 535,3 mil passageiros

Latam lidera em Fortaleza

Ao observar os dados de movimentação de passageiros em agosto deste ano no Aeroporto de Fortaleza, a Latam foi responsável pelo transporte de 145.248 pessoas.

O número representa um crescimento de 19,6% sobre igual mês do ano passado, além de indicar uma fatia de 56,7% do mercado local.